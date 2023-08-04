Продажи группы «Соллерс» в России выросли более чем в два раза

Продажи автомобилестроительной группы «Соллерс» в России в прошлом месяце выросли в годовом выражении в 2,3 раза и составили 4,5 тыс. машин.

Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на Ассоциацию европейского бизнеса (АЕБ).

Таким образом, по сравнению с июнем (3,97 автомобилей), рост продаж у компании составил 13,8%.

Уточняется, что в июле «Соллерс» продал в России 3841 машин «УАЗ» (рост в 2,1 раза год к году), 664 легких коммерческих грузовика Sollers нового модельного ряда, а также 10 оставшихся Ford Transit (-94%), производство которых в Елабуге было прекращено год назад.

ПАО «Соллерс» объединяет «Ульяновский автомобильный завод» (выпускает автомобили «УАЗ» и является ключевым активом группы), промплощадку ЗМЗ под Нижним Новгородом, а также перезапущенный в ноябре завод по производству LCV в Елабуге (на месте бывшего СП с Ford). Также компания готовит к перезапуску автозавод на Дальнем Востоке (бывшее СП с Mazda) и площадку ликвидированного в конце февраля совместного предприятия с Isuzu в Ульяновской области.

В октябре 2022 года автопроизводитель Ford заявил о продаже своей доли в СП с опционом выкупа в течение пяти лет, в ноября «Соллерс» перезапустил выпуск LCV под собственным одноименным брендом на мощностях бывшего СП под юрлицом «Соллерс Алабуга».

Основным акционером «Соллерса» до середины прошлого года был предприниматель Вадим Швецов; июне 2022 года он продал контрольный пакет в группе (77,6%) компании «Альтер Инвест» топ-менеджеров группы.