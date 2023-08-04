Путин разрешил блокировать средства иностранцев, находящихся под санкциями РФ

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, вносящий поправки в реализацию специальных экономических мер в отношении иностранных юридических и физических лиц. В частности, предусматривается блокировка всех денежных средств и имущества в отношении лиц, находящихся под контролем зарубежных организаций и иностранцев, в отношении которых Москва применяет ограничительные меры. Документ опубликован на официальном портале правовых актов.

Статья по теме: Уйти ни с чем или остаться

«Под блокируемыми лицами понимаются иностранные государства или организации, <…> юридические лица, подконтрольные иностранными государствами», — говорится в законе.

Документ вносит поправки в ФЗ от 30 декабря 2006 года «О специальных экономических мерах и принудительных мерах», предусматривающие операции по блокировке всех денежных средств и имущества в отношении блокируемых лиц. Закон устанавливает запрет совершения финансовых операций и замораживание денежных средств и иного имущества блокируемых лиц. Под ограничения также попадают финансовые операции, совершаемые в интересах блокируемых лиц.

Кроме того, документ определяет перечень организаций, на которые распространяется режим ограничений в виде специальных экономических мер. Он включает ломбарды, организации, осуществляющие функции платежного агента, кредитные кооперации и микрофинансовые организации. Так, например, организатор азартных игр в букмекерской конторе обязан отказать в приеме ставок, в том числе интерактивных, и выплате выигрыша участнику, в отношении которого применяются специальные экономические меры. Банки тоже не вправе совершить трансграничный перевод, если получатель средств включен в перечень физлиц, в отношении которых вводятся спецмеры.

Закон вступает в силу через 180 дней после официального опубликования.

