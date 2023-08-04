Путин запустил крупнейший проект импортозамещения

В ходе прошедшего в четверг в Кремле совещания с главой Минрома Денисом Мантуровым и представителями ряда предприятий обрабатывающей промышленности Владимир Путин сделал знаковое заявление: чиновники страны должны начать ездить на отечественных автомобилях. И только на них.

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Как подчеркнул в своем вступительном слове Денис Мантуров, автопром — действительно очень важная отрасль, которая является большим мультипликатором для других отраслей экономики. «Здесь мы также видим определённое оживление. С апреля отмечаем месяц к месяцу прошлого года рост. Если привести июнь, то плюс 52% к прошлому году, к прошлому июню… Мы практически по каждому предприятию нашли российского бенефициара, российское предприятие, и они подобрали индустриальных партнёров. Пример тому Москва — "Москвич", в Санкт-Петербурге появилась теперь новая площадка у "АвтоВАЗа", в Калининграде "Автотор" возобновил работу… завод "Соллерс" в Татарстане».



Заявление было сделано после рассказа президента «АвтоВАЗа» Максима Соколова о важности мер для дальнейшего стимулирования спроса. «Я имею в виду, конечно, не деньги, это было бы банально», — философски заметил господин Соколов и в этом контексте сообщил о намерении «в следующем году… вывести новый продукт — Lada Aura».

«Уже и Денис Валентинович, и Антон Германович Силуанов, и Константин Анатольевич Чуйченко, и даже Валентина Ивановна [Матвиенко] попробовали этот автомобиль. Это такая «младшая сестра», это не «Аурус», конечно, но его младшая симпатичная и достойная сестра», — поведал глава крупнейшей российской автомобильной компании.

«Конечно же, основными покупателями этой модели мы видим крупные корпорации, государственные и муниципальные структуры, таксопарки. Сегодня у нас есть нормы в законодательстве, которые запрещают прямую покупку зарубежных или низколокализованных автомобилей», — подчеркнул Максим Соколов.

И тут Владимир Путин заметил следующее: «Денис Валентинович знает: министерства, ведомства, управление делами президента обратились с просьбой закупки продолжить и сделать упор, по сути, на автомобили иностранного производства, продолжить такую практику».

«Я сказал, что это должно быть абсолютно исключено, и все чиновники страны должны ездить на отечественных автомобилях. — заявил президент РФ. — Где-то будет поскромнее, чем раньше, — ничего страшного, наоборот, даже хорошо. — подчеркнул он. — Всё наше замечательное чиновничество должно понимать, что нужно стремиться к развитию отечественных брендов, отечественных автомобилей и другой отечественной продукции. И повышение качества жизни должно быть направлено прежде всего на это», — сделал вывод Владимир Путин.

«Конечно, импорт тоже нужен, понятно, мы не можем и не должны от импорта в целом отказываться, но какие-то базовые вещи должны быть, если уж мы сами потребляем, ориентированы на отечественного производителя», — заключил глава государства.

Один только разовый совокупный спрос на легковые автомобили со стороны госорганов как таковых, не считая иных, названных в беседе заказчиков, выражается, несомненно, очень крупной величиной. Вероятно, вполне сравнимой с их потенциальным годовым выпуском. Как сообщил 4 июля ТАСС, в июле АвтоВАЗ продавал 27,4 тыс. машин, что составляет более 300 тыс. в годовом измерении, но от максимумов этой автомобильной фирмы очень далеко. Конечно, в борьбу за наш госзаказ бросится и китайский автопром, стремясь усиливать (более или менее всерьез) локализацию. В любом случае, это, по-видимому, один из крупнейших импортозамещающих проектов, по крайней мере из тех, которые на виду (а не в сфере, скажем, станкостроения). Мало что может быть более на виду, чем легковой автопром.

Время пришло

«Российские чиновники должны исключительно ездить на российских автомобилях, лечиться в обычных поликлиниках и больницах, обедать в предприятиях общественного питания, отдыхать на российских туристических базах», — так прокомментировал «Эксперту» новость с совещания у президента председатель совета ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике Владимир Гамза.

«Только в этом случае чиновники будут стремиться производить лучшие в мире товары и создавать человеческие условия жизни для всех граждан, — уверен он.

Напомнив об имевшей место уже много лет назад попытке пересадить чиновников с «Мерседесов» на «Волги» (о которой конечно сейчас вспоминают многие) общественный деятель, основатель консалтинговой компании «Палладин» Георгий Закревский отметил, что «времена были другие, с Западом мы дружили, а автопром наш кроме “Волг” и жигулевской “классики” ничего не выпускал. Сейчас, в эпоху жесткой конфронтации с западом и практически полным уходом мировых автобрендов из России, такое решение популистским уже не кажется», — сказал он «Эксперту».

«Автоваз» с этой задачей справится вполне, полагает Георгий Закревский, конечно, не без помощи «Москвича», которому это поможет продвинуть свой автомобиль с китайскими корнями.

Идея пересадить отечественных чиновников на российские машины появилась много лет назад, но долго откладывалась из-за наличия доступной альтернативы в виде иномарок, подтвердили в пресс-службе «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие»).

В 2015 году на АвтоВАЗе сделали несколько машин для собственного руководства, рассказали «Эксперту» в компании. За основу взяли LADA Vesta, которой увеличили колесную базу и добавили все опции из возможных плюс кожаный салон. В тираж модель не пошла, но вот недавно по ее следам вышла LADA Aura на базе Vesta нового поколения, тоже с длинным кузовом и всеми опциями. И есть большие шансы, что модель останется в производственной матрице и при необходимости станет массовой машиной для госаппарата.

В список машин для всех категорий чиновников и ведомств недавно добавился «Москвич», отмечают в пресс-службе «Открытие Авто». Возрожденная марка сразу предложила альтернативу в виде своей первой модели — кроссовера «Москвич 3». Машину уже взяли в оборот таксопарки и службы каршеринга.

Для высшего управленческого аппарата есть Aurus, причем в трех видах, напомнили в «Открытии Авто». Это седан Senat, лимузин, на котором передвигается сейчас президент, и появившийся последним в модельном ряду большой внедорожник Komendant.

Кстати, вскоре после совещания у президента на состоявшийся там разговор по поводу автопрома отреагировал генеральный директор компании «Аурус» Андрей Панков. По его словам, у компании есть все необходимые производственные ресурсы для обеспечения государства нужным количеством представительских автомобилей.

«Завод Aurus в Республике Татарстан располагает всеми производственными ресурсами для того, чтобы обеспечить потребность государства в выпуске отечественных представительских автомобилей, а также возможностями для дальнейшего масштабирования производства», — заявил он агентству ТАСС.