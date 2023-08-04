«Ростех» представил отечественный считыватель банковских карт

Структуры госкорпорации «Ростех» — АО «Азимут» и ООО «Социальные системы» — разработали бесконтактный считыватель банковских карт ВСАМ-01.

«В отличие от иностранных решений, у него нет проблем с обновлением программного обеспечения под новые требования Центробанка и национальной платежной системы "Мир"», — сообщает пресс-служба «Ростеха».

В настоящий момент устройство, которое может использоваться для оплаты в магазинах, вендинговых автоматах, а также в банках и для проезда в городском транспорте, проходит опытную эксплуатацию в Северо-Кавказском регионе, уточняется в сообщении.

Гендиректор «Азимута» Аскер Саидов подчеркнул, что разработка позволит снизить зависимость сферы бесконтактной оплаты от зарубежных решений; все права на него принадлежат российской компании, что гарантирует бесперебойную поддержку ПО.

«Устройство уже активно используется в системах оплаты городского транспорта в Чечне, Дагестане, Ингушетии, Осетии и Ставропольском крае. Мы планируем расширить географию его применения, увеличив для этого выпуск устройств более чем в десять раз. Уверен, что запрос на эту продукцию будет только расти, ведь ВСАМ-01 ни в чем не уступает иностранным аналогам, при этом в среднем на 10-15% их дешевле», — рассказал Саидов.

Отмечается, что технология получила заключение Минпромторга, которое разрешает ее производство и использование в РФ. Устройство имеет все необходимые сертификаты одобрения платежных систем «Мир», Mastercard, Visa и EMVCo и предоставляет возможность интеграции с оборудованием сторонних производителей.

«За прошедший год отечественными считывателями BCAM-01 активно интересовались производители банкоматов, а также компании, осуществляющие техническую поддержку и обслуживание текущей сети установленных на территории Российской Федерации и в странах СНГ банкоматов», — заявил замглавы Минпромторга Василия Шпака.

По его словам, в настоящий момент заключено несколько контрактов на поставку оборудования. Чиновник выразил уверенность в том, что их количество будет расти.