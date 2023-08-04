Рынок акций: интрига роста закручивается все сильнее

За последние 10 торговых дней Индекс Мосбиржи снизился лишь один раз, да и то на символические 0,17%. Всего же с 21 июля к закрытию рынка в этот четверг индикатор прибавил 8%, а с начала года - 46%.

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Очень многие аналитики и опытные трейдеры последние дни говорят о необходимости коррекции, сильной технической перекупленности рынка и отсутствии поводов для его роста. Большая доля истины в их словах есть, вот только рынок их не слушается.

Дело в том, что многие «старики» в своей торговле ориентируются на технический анализ, который действительно зовет к фиксации прибыли. Отличную экономическую статистику второго квартала ряд скептиков также предпочитает перетолковывать по-своему, мол, в рост ВВП РФ в первом полугодии значительный вклад внесен оборонкой (хотя что в том плохого?) и девальвацией рубля.

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Но вообще говоря, неуклонное падение рубля свидетельствует о сохраняющихся проблемах в экономике. Хотя во многом слабость рубля, увеличивающая доходы экспортеров, вызывает рост Индекса Мосбиржи. Если посмотреть на Индекс РТС, который рассчитывается в валюте, то его прирост за последние 10 дней был намного скромнее: всего 3%, а сначала года – 7,8%.

А корень роста Индекса Мосбиржи лежит, скорее всего, в психологии частных инвесторов, доля которых на рынке акций в отдельные дни превышает 80%. И российской, и зарубежной практикой доказано, что физлица очень не любят покупать акции на падении, и с удовольствием их приобретают, когда рынок уже показал существенный рост.

Об этом, в частности, свидетельствует динамика притока-оттока средств в паевые инвестиционные фонды – она наибольшая во времена, когда ПИФы уже продемонстрировали высокую доходность.

Ранее такую активность «физиков» использовали очень крупные инвесторы. Видя отсутствие поводов для роста и сильные технические преграды в совокупности с усилившимися покупками акций со стороны частных инвесторов, они начинали сокращать свои позиции, продавая бумаги тем, кто верил в безоткатный рост рынка. Но сейчас доля крупных спекулятивно настроенных игроков на рынке очень мала, и погоду они не делают.

Но так или иначе, а сегодня Индекс Мосбиржи вырос на 1,4%, уйдя к очередному техническому сопротивлению 3150 пунктов. Но это совершенно не значит, что от новой преграды начнется коррекция: очень сильное сопротивление 3000 пунктов было пройдено довольно легко, а более слабая преграда 3070 пунктов - вообще без заминок.

К тому же нынче пятница, и многие спекулянты будут покупать акции в расчете на традиционно сильный их рост по понедельникам.

Чуткое ухо частника, переписывание истории и хорошие вести с нефтяного фронта

В четверг Сбербанк раскрыл данные по МСФО за второй квартал и полугодие. За первые 6 месяцев чистая прибыль составила 737,5 млрд руб., что чуть выше консенсус-прогноза. Это позволяет рассчитывать, что за год Сбер заработает 1.4-1,5 трлн руб чистой прибыли, а размер дивиденда на одну акцию превысит 30 руб.

Новость очень положительна для Сбера, вот только практика последних месяцев показывает, что бумага корректируется в дни публикации отчетности. Сегодня этого почти не произошло, но акции Сбера все равно были хуже рынка, подорожав всего на 0,1%.

Удивительным выглядит взлет ВТБ на 5,2%. Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов объясняет это новостью о том, что банк с 1 августа повысил ставки по ипотеке на 0,9 п.п. и тем самым увеличит свои доходы. В общем-то, это довольно спорное объяснение, поскольку после повышения ключевой ставки Банка России на 1 п.п. было очевидно, что все банки повысят процентные ставки по кредитным продуктам.

Но практика показывает, что занявшим рынок частным инвесторам и такой невзрачной новости часто бывает достаточно для начала агрессивных покупок.

Спекулянты разогнали акции Банка «Санкт-Петербург», которые сегодня вообще без каких-то новостей взлетели на 13,2%. Аналитики давно смотрят на акции банка позитивно, ожидая, что он может улучшить рекордные прошлогодние показатели и щедро поделится прибылью с акционерами. Периодически акции банка подвергаются спекулятивным атакам «быков», подобно сегодняшней, но затем снижаются намного ниже предыдущего роста.

Никаких прогнозов относительно того, где остановится рост бумаг питерского банка, эксперты не делают. Они лишь отмечают высокую техническую перекупленность и то, что с середины июля его акции регулярно переписывают исторический максимум.

Позитивные новости пришли сегодня с нефтяного фронта. Саудовская Аравия объявила о пролонгировании на сентябрь начатого в июле добровольного сокращения добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки. Более того, саудиты заявили, что сокращение добычи может быть продлено и в будущем, а то и вовсе увеличено.

Похоже, там твердо решили придерживаться императива, что выгоднее продавать один баррель нефти по 100 долларов, чем два барреля по 50.

На этой новости нефть возобновила рост, подорожав сегодня на 2% до $85. Техническое сопротивление лежит в районе $87-88 за баррель. Первая попытка его штурмовать оказалась неудачной: котировки в среду резко развернулись вниз синхронно распродажам всех мировых рисковых активов на информации о снижении кредитного рейтинга США агентством Fitch.

Российская нефтянка довольно слабо отреагировала в четверг на рост нефти в совокупности с ослаблением курса рубля. Акции «Роснефти» выросли на 0,7%, уйдя в зону сопротивления, «Лукойл» подорожал на 0,9%, «Газпромнефть» — на 0,3%.

Спекулянтам не хватило пороху

Рубль же под вечер ускорил снижение. С утра российская валюта пыталась было дорожать, но вполне ожидаемая новость о возобновлении покупок валюты Минфином в рамках бюджетного правила развернула рубль.

По итогам дня рубль подешевел к доллару на 0,9%. Последняя сделка прошла по котировке 94,9875 руб. за доллар.

Здесь лежит техническое сопротивление по паре доллар-рубль, но далеко не факт, что оно не будет пройдено сходу из-за высокого спроса на доллары и юани и низкого их предложения на Московской бирже, а также из-за слабости валютных спекулянтов, которые в данной ситуации должны бы агрессивно покупать рубль против доллара.