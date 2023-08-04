Россия и шейхи сказали свое слово

Вчера ударная волна от снижения агентством Fitch рейтинга США, взорвавшего представления многих инвесторов и политиков о мире, огибала земной шар во второй раз. Попытки роста на фондовых и товарных рынках делались – порой даже небезуспешные – и все же многие из этих рынков, пусть и после положительных коррекций, продолжили падение.

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Вновь закрыло торги вниз большинство фондовых индексов Азии: японский Nikkei 225 потерял 1,61%, гонконгский Hang Seng – 0,67%, индийский BSE Sensex – 0,82%, таиландский SET – 1,37%. В минус закрыл день и еще ряд бирж региона, но исключения были.

Самым ярким стал рынок КНР, где в положительной зоне осталось большинство индексов. Так, китайский Shanghai Composite вырос на 0,58%. Здесь внутренние новости перевесили внешний негатив: опрос Caixin показал, что сектор услуг в Китае в июле рос более высокими темпами, чем в июне. Закрыли торги в плюсе и рынки еще нескольких стран, в числе которых Казахстан и Индонезия.

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В Европе картина схожая, за исключением того, что среди исключений на фоне шедшего широким фронтом падения не нашлось места ни одной крупной экономике по аналогии с китайской. Основные фондовые индексы вновь были в минусе: германский DAX – на 0,79%, французский СФС 40 – на 0,72%, британский FTSE 100 – на 0,43% (подъем ставки Банка Англии повестку дня принципиально не изменил), а итальянский FTSE MIB – на 1,3%.

Общеевропейский STOXX 600 потерял 0,63%. В небольшом плюсе около нуля удержалось лишь Хорватия, Мальта, Кипр и еще несколько стран.

Вновь закрыл день в минус и американский рынок: S&P 500 по итогам торгов потерял 0,25%. При этом лучшими в составе обоих индексов были акции энергетического сектора: в Европе они прибавили 0,7%, а в США – 0,95%. И это не случайно.

Пока большинство товарных рынков продолжало снижение либо вяло корректировалось после него, цены на нефть взлетели. Золото, серебро и платина вчера снижались в пределах процента. Какао к вечеру потеряло 1,77%, пшеница – 1,84%, кукуруза – 1,15%.

Не считая энергоносителей, лучшую динамику вчера показала медь, выросшая на 1,48%. Но это был лишь небольшой отскок после падения на 5% от максимума вторника. Между тем североморская нефть Brent подскочила вчера на 2,61%, техасская WTI – на 2,94%, практически компенсировав свое падение накануне.

После объявления о снижении рейтинга США нефть Brent упала от максимума среды ($85,99 за баррель) до минимума четверга ($82,36) более чем на 4%. Но вчера она за считанные часы проделала большую часть этого пути обратно, вновь превысив $85. Этот уровень она впервые с апреля преодолела менее недели назад и теперь вернула это достижение, дойдя до $85,42.

Причиной рывка цен стали заявления Саудовской Аравии и России перед сегодняшней встречей Совместного министерского мониторингового комитета стран ОПЕК+. Оба его ключевых участника объявили, что продлят сокращение поставок нефти как минимум до конца сентября.

Саудовская Аравия, добровольно снижающая их на 1 млн баррелей, в результате до октября удержит добычу нефти на двухлетнем минимуме – 9 млн баррелей в сутки. Не считая пандемии и атаки на завод Saudi Aramco в сентябре 2019 года, такой уровень в последний раз наблюдался в 2011 году.

Россия, как и обещала ранее, сократит экспорт на 500 тыс. баррелей в сутки в августе. В сентябре сокращение продолжится, хотя уже и на несколько меньшем уровне – 300 тыс.

На фоне растущего спроса последнее едва ли способно было бы оказать серьезное негативное воздействие на цены. Однако Саудовская Аравия предотвратила даже малейшие намеки на медвежью трактовку новости, сообщив, что готова не только к новым продлениям сокращения, но и к его углублению.

Это тут же привело к закрытию «шортов», что и подбросило котировки. Ранее трейдеры были уверены, что 9 млн баррелей в сутки – это абсолютный минимум. Западные деловые СМИ уверили многих, что из-за экономических проблем от сокращения добычи саудовцы якобы не готовы к новым потерям бюджета. Но ценами на нефть сейчас лучше управляют словесные интервенции не Bloomberg, а ОПЕК+.