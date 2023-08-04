Шойгу указал на необходимость нанесения упреждающих ударов по ВСУ

Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил передовой пункт управления группировки войск «Центр» в зоне СВО.

Как сообщает пресс-служба российского военного ведомства, на командном пункте Шойгу заслушал доклад командующего группировкой генерал-лейтенанта Андрея Мордвичева, а также командиров и офицеров штаба. Шойгу поблагодарил командование и личный состав группировки за ведение успешных наступательных действий на Красно-Лиманском направлении.

«Министр обороны РФ обратил особое внимание на необходимость в ходе боевых действий нанесения эффективного упреждающего огневого поражения противнику при его выбивании с удерживаемых позиций. Данные меры позволят обеспечить максимальную сохранность жизней и здоровья российских военнослужащих», — указывается в сообщении.

Отмечается, что командующий группировкой представил министру одну из захваченных в бою у противника единиц бронетехники, в частности, шведскую боевую машину пехоты CV-90, которая вышла из строя и была брошена отступающими украинскими военнослужащими после поражения выстрелом из ручного противотанкового гранатомета РПГ-7.