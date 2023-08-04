Томский электротехнический завод разработал уникальный электродвигатель для самосвалов «БелАЗ»

Томский электротехнический завод (ТЭТЗ) разработал электродвигатель дизель-генератора для карьерных самосвалов «БелАЗ», который не имеет аналогов в России.

Как пишет ТАСС, до конца 2023 года планируется выпустить 25 агрегатов. Отмечается, что двигатель совместно с дизельгенератором успешно прошел испытания в самосвале «БелАЗ-75304».

«При пуске мощного дизеля первым включается и отрабатывает электродвигатель ДП216. Именно он приводит в действие маслопрокачивающий насос, и только когда давление масла достигает требуемого значения, включается стартер, который запускает дизель», — рассказал руководитель направления развития гражданской продукции ТЭТЗ Дмитрий Завьялов.

ОАО «БелАЗ» является управляющей компанией «Белаз-холдинга», это один из крупнейших в мире производителей карьерных самосвалов, занимает около 30 % мирового рынка. Предприятие производит в том числе оборудование для горнодобывающей и строительной отраслей, оно расположено в городе Жодино в Белоруссии.

