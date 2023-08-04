В Кремле прокомментировали возможное возвращение России в зерновую сделку

Руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков на брифинге 4 августа прокомментировал возможное возвращение России в зерновую сделку.

По словам представителя Кремля, для этого США должны поспособствовать осуществлению условий сделки в отношении нашей страны, а не только обещать это выполнить.

При этом он отметил, что Вашингтону не нужно обеспечивать никакую безопасность, так как она обеспечивалась в рамках зерновой сделки, без американцев, передаёт РИА Новости.

«Американцы должны, если хотят, поспособствовать тому, чтобы была выполнена причитающаяся России часть зерновой сделки, не пообещать, что они задумаются об этом, а выполнить», – сказал пресс-секретарь главы государства.

Он также подчеркнул, что как только это будет сделано, незамедлительно сделка будет возобновлена.

«Это было уже неоднократно сказано, в том числе президентом РФ Владимиром Путиным», – резюмировал Песков.

Как ранее писал «Эксперт», накануне Песков заявил, что Россия всегда была и остаётся надёжным поставщиком зерновых, выполняя в этом вопросе все свои обязательства.

При этом представитель Кремля отметил, что Россия могла бы полнее удовлетворять растущий спрос на зерно, «если бы не те незаконные с точки зрения международного права санкционные ограничения», с которыми ей приходится сталкиваться.

Уже сегодня Песков признался, что в Москве не готовы верить заявлениям Вашингтона о содействии российскому экспорту в случае если РФ вернётся к зерновой сделке.

Напомним, 3 августа глава американского Госдепа Энтони Блинкен упрекнул Россию за выход из зерновой сделки, в очередной раз заявив, что санкции США якобы не распространяются на продовольствие и удобрения. По его словам, при возобновлении договоренностей Вашингтон продолжит делать все необходимое для экспорта продовольствия.