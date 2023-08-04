В Кремле заявили, что не верят обещаниям США о выполнении условий России по зерновой сделке

В Москве не готовы верить заявлениям Вашингтона о содействии российскому экспорту в случае если РФ вернется к зерновой сделке.

Статья по теме: Негостеприимное море

«На слово — нет», — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос «РИА Новости».

Госсекретарь США Энтони Блинкен 3 августа упрекнул Россию за выход из зерновой сделки, в очередной раз заявив, что американские санкции якобы не распространяются на продовольствие и удобрения. По его словам, при возобновлении договоренностей Вашингтон продолжит делать все необходимое для экспорта продовольствия.

Статья по теме: Прекращение зерновой сделки: Эрдоган без косметики

Зерновая сделка была заключена в Стамбуле 22 июля 2022 года при участии ООН, России, Турции и Украины на 120 дней и в ноябре продлевалась на тот же срок. Стороны тогда подписали два документа — первый предполагает создание коридора для вывоза продукции из трех украинских портов (Черноморска, Одессы и Южного), во втором говорится о снятии препятствий для экспорта российского продовольствия и удобрений. В марте 2023 года первую часть сделки продлили на 60 дней; вторая часть выполнена не была. В середине мая президент Турции Реджеп Эрдоган сообщил, что договоренности продлили еще на два месяца. Российское руководство неоднократно предупреждало участников сделки о том, что в случае игнорирования интересов РФ сделка может быть остановлена, что и произошло 17 июля. В Кремле указывают на то, что возвращение к зерновой сделке возможно при условии выполнения обязательств перед Россией, в том числе переподключения Россельхозбанка к SWIFT.