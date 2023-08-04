В РФ появилось отечественное приложение для хранения зашифрованных личных данных на смартфоне

Входящий в «Ростех» холдинг «Росэлектроника» разработал приложение для шифрования и безопасного хранения на смартфоне на Android личных данных, таких как пароли и данные банковских карт.

Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации.

«Холдинг "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех" разработал приложение "Биосейф" для хранения на мобильном устройстве личной информации пользователя в зашифрованном виде. Решение обеспечивает безопасность данных за счет применения технологий биометрической аутентификации, нейронных сетей и криптографии. Приложение будет впервые продемонстрировано на форуме «Армия-2023»», — говорится в сообщении.

Уточняется, что новинка разработана Пензенским научно-исследовательским электротехническим институтом. В приложении используется технология, которая не хранит ключи шифрования, а воспроизводит их из биометрических данных пользователя с помощью нейросетей.

«Биометрические данные также нигде не хранятся, таким образом, утрата телефона не может привести к хищению личной информации», — подчеркивают в «Ростехе».

Заместитель гендиректора по технологическому развитию Объединенной приборостроительной корпорации (управляющей организации холдинга «Росэлектроника») Андрей Чендаров рассказал, что шифрование и расшифрование файлов выполняется непосредственно на мобильном устройстве. «Доступ к данным может получить только их владелец по криптографическому ключу, который, в свою очередь, разделен на две половины. Одна — нейронная сеть, вторая — сам человек со своей уникальной биометрией. При этом и ключи, и персонифицированные биометрические данные сразу же стираются после использования и нигде не хранятся, а значит, не могут быть украдены», — пояснил он.

Учебная версия программы передана в Академию управления МВД для изучения в рамках дисциплин, посвященных теме искусственного интеллекта, указывается в пресс-релизе.

Отмечается, что технология может использоваться в том числе в платежных и медицинских системах, а также при проведении электронного голосования и для создания цифровых удостоверений — паспортов, водительских прав и страховых свидетельств.

Международный военно-технический форум «Армия-2023» состоится 14-20 августа в центре «Патриот» в подмосковном городе Кубинка.