Ветеран израильской разведки: США не понимают, что делать после неожиданного шага Путина

Решение президента РФ Владимира Путина разместить в Белоруссии тактическое оружие поставило Вашингтон в тупик, так как понимание ситуации всегда было слабым местом Белого дома.

Об этом в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьёвым», которая выходит на телеканале «Россия 1», заявил ветеран израильской разведки, бывший глава спецслужбы «Натив», военный эксперт и политолог Яков Кедми. По его словам, качество американских кадров на всех уровнях вызывает серьёзные вопросы.

«Вы поймите, если в Вашингтоне руководят люди вроде Джо Байдена или Камалы Харрис, то и в ФБР, ЦРУ или Пентагоне ситуация не лучше», – пояснил он.

Эксперт также отметил, что военные и разведка в США всегда располагали информацией со всего мира, но сделать из неё правильные выводы там никто никогда не умел. Особенно это касается России. Но самое слабое место американцев, подчеркнул Кедми, это анализ и понимание информации.

«Сейчас они даже не знают, что делать с этим неожиданным шагом Путина. Как понимать эту ситуацию? А что значит, когда Путин сказал: "Десять самолётов МиГ-31 будут готовы с июля нести ядерное оружие с территории Белоруссии"? Они опять не понимают, что делать!», – сказал политолог.

При этом он убеждён, что ситуация для американских спецслужб осложняется ещё и утечкой файлов о состоянии армий разных стран.

«Это также усугубит противоречия между США и их союзниками НАТО, а также вне его. Разногласия там возникли давно – по финансированию, расширению и особенно помощи Украине», – резюмировал Кедми.

Как писал «Эксперт», ранее Кедми заявил, что для того, чтобы остановить поставки западного оружия, боеприпасов и топлива для киевского режима, российская армия должна поразить несколько объектов на Украине.

Речь, по его словам, идёт об уничтожении узловых железнодорожных станций и подстанций, которые питают их электроэнергией.

