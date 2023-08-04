Виды и типы опор ЛЭП

4 августа 2023, 16:17

Опоры ЛЭП разрабатываются с учетом местных условий, нагрузок, климатических факторов и требований безопасности, чтобы обеспечить надежную и эффективную работу электропередачи.

Какие бывают опоры ЛЭП

Давайте рассмотрим основные виды опор ЛЭП в зависимости от их конструктивного исполнения:

  • Промежуточные опоры. Эти опоры расположены между начальной и конечной точками ЛЭП. Они служат для поддержания проводов и передачи электроэнергии на протяжении всего участка линии. Промежуточные опоры чаще всего имеют одно или несколько крестовин, на которых подвешиваются провода.
  • Переходные опоры. Они используются для перехода ЛЭП через препятствия, такие как дороги, реки или долины. Переходные опоры обычно имеют более высокую высоту и длинные выносные рычаги, чтобы обеспечить достаточное пространство для прохода под ними.
  • Анкерно-угловые опоры. Эти опоры устанавливаются в точках изменения направления ЛЭП. Они предназначены для поддержания стабильности и обеспечения необходимого натяжения проводов в угловых секциях линии.
  • Концевые опоры. Эти опоры устанавливаются в начале и конце ЛЭП. Они обеспечивают поддержку проводов и являются основной точкой крепления линии.

Компания «Холдинг Высоковольтные Опоры» предлагает клиенткам качественные металлоконструкции. В каталоге доступны разные металлические конструкции, например, металлические опоры ЛЭП. Изготовление этих опор проводится с учетом всех необходимых стандартов качества. Производство изделий осуществляется из надежных материалов.

Правила и нормы установки опор ЛЭП

Правила и нормы установки опор ЛЭП разрабатываются и регулируются соответствующими энергетическими и строительными организациями, а также государственными или региональными органами. Эти правила и нормы устанавливаются с целью обеспечения безопасности, надежности и эффективности функционирования электрических линий передачи. Давайте рассмотрим основные аспекты:

  • Конструктивные характеристики опор. Определение материалов, из которых должны быть изготовлены опоры, и их геометрии для обеспечения необходимой прочности и стабильности.
  • Геометрические параметры опор. Определение высоты, расстояния между опорами, длины выносных рычагов и углов наклона, чтобы обеспечить необходимое пролетное пространство и минимизировать прогибы проводов.
  • Защита от коррозии. Правила предусматривают меры защиты опор от коррозии, например, металлические опоры подвержены риску повреждения из-за атмосферных условий.

Соблюдение данных правил и норм является критическим для обеспечения безопасной и надежной работы ЛЭП, а также для снижения риска негативного воздействия на окружающую среду и население.