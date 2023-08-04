Виды и типы опор ЛЭП

Какие бывают опоры ЛЭП

Давайте рассмотрим основные виды опор ЛЭП в зависимости от их конструктивного исполнения:

Промежуточные опоры. Эти опоры расположены между начальной и конечной точками ЛЭП. Они служат для поддержания проводов и передачи электроэнергии на протяжении всего участка линии. Промежуточные опоры чаще всего имеют одно или несколько крестовин, на которых подвешиваются провода.

Переходные опоры. Они используются для перехода ЛЭП через препятствия, такие как дороги, реки или долины. Переходные опоры обычно имеют более высокую высоту и длинные выносные рычаги, чтобы обеспечить достаточное пространство для прохода под ними.

Анкерно-угловые опоры. Эти опоры устанавливаются в точках изменения направления ЛЭП. Они предназначены для поддержания стабильности и обеспечения необходимого натяжения проводов в угловых секциях линии.

Концевые опоры. Эти опоры устанавливаются в начале и конце ЛЭП. Они обеспечивают поддержку проводов и являются основной точкой крепления линии.

Компания «Холдинг Высоковольтные Опоры» предлагает клиенткам качественные металлоконструкции. В каталоге доступны разные металлические конструкции, например, металлические опоры ЛЭП. Изготовление этих опор проводится с учетом всех необходимых стандартов качества. Производство изделий осуществляется из надежных материалов.

Правила и нормы установки опор ЛЭП

Правила и нормы установки опор ЛЭП разрабатываются и регулируются соответствующими энергетическими и строительными организациями, а также государственными или региональными органами. Эти правила и нормы устанавливаются с целью обеспечения безопасности, надежности и эффективности функционирования электрических линий передачи. Давайте рассмотрим основные аспекты:

Конструктивные характеристики опор. Определение материалов, из которых должны быть изготовлены опоры, и их геометрии для обеспечения необходимой прочности и стабильности.

Геометрические параметры опор. Определение высоты, расстояния между опорами, длины выносных рычагов и углов наклона, чтобы обеспечить необходимое пролетное пространство и минимизировать прогибы проводов.

Защита от коррозии. Правила предусматривают меры защиты опор от коррозии, например, металлические опоры подвержены риску повреждения из-за атмосферных условий.

Соблюдение данных правил и норм является критическим для обеспечения безопасной и надежной работы ЛЭП, а также для снижения риска негативного воздействия на окружающую среду и население.