Владимир Ефимов: центр хоккея и жилье возведут в бывшей промзоны «Грайвороново»

Участок бывшей промышленной зоны «Грайвороново» площадью более трех га, расположенный в Нижегородском районе Москвы, реорганизуют по программе комплексного развития территорий (КРТ). Инвестор вложит в проект более 5 млрд рублей, сообщил 4 августа заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов со ссылкой на решение, принятое властями города.

«В редевелопмент участка бывшей промзоны "Грайвороново" площадью более трех га планируется инвестировать свыше 5 млрд рублей. Ежегодный бюджетный эффект для города оценивается в 210 млн», — сказал Владимир Ефимов. По его оценке, по итогу реализации проекта здесь будет создано почти 600 рабочих мест.

На участке планируется построить более 26 тыс кв м жилья, а также центр хоккейного спорта площадью более 23 тыс кв м. «Территория имеет хорошую разветвленную транспортную сеть, в пешей доступности расположена станция метро “Нижегородская”», — уточнил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества города Москвы Максим Гаман.

По оценке правительства столицы, на данный момент территория бывшей промзоны используется неэффективно: на ней расположены старые склады и административное здание.

Напомним, в рамках программы КРТ создаются многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков проектируются комфортное жилье, дороги, а также вся необходимая инфраструктура. Сейчас в Москве в разных стадиях реализации находится 188 проектов КРТ общей площадью около 2,45 тысячи гектаров.