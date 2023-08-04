Военный эксперт: атакой дронов на Новороссийск управляли с американского спутника

Украинскими беспилотными дронами-катерами, которые минувшей ночью пытались атаковать военно-морскую базу в Новороссийске, управляли американцы, обеспечивая ВСУ спутниковой связью и данными разведки.

Об этом в интервью изданию «Московский комсомолец» заявил военный эксперт капитан 1-го ранга в запасе Владимир Гундаров.

В частности, он пояснил, что у оператора должна быть какая-то связь с аппаратом – к примеру, на такой аппарат может быть установлен радиоприёмник, а у оператора есть радиопередатчик, который передаёт сигнал и аппарат его принимает.

Другой вариант, по его словам, это когда сигналы управления должны проходить либо через спутник, либо через какие-то спутниковые ретрансляторы. Он также отметил, что Новороссийск – это не Крым, где украинцы могли наблюдать за их маршрутом почти в зоне прямой видимости.

«Новороссийск для этого находится слишком далеко, – подчеркнул специалист. – На такое большое расстояние с помощью радиоуправления такие дроны отправлять было нельзя. В данном случае сигнал управления мог проходить исключительно через спутник. И спутник для этого мог, как вы догадываетесь, использоваться только американский. К примеру, тот же Starlink».

При этом он указал на то, что для такой атаки ВСУ был необходим либо спутник, либо ретранслятор спутниковой связи – американский стратегический разведывательный беспилотный аппарат, который регулярно появляется над нейтральными водами в Чёрном море.

Размышляя откуда территориально украинцы могли отправить к Новороссийску эти дроны, он Гундаров предположил, что вероятно из-под Одессы или Очакова, а, возможно, из устья Дуная.

В данном случае, пояснил он, когда такие дроны управляются со спутника, расстояние для них не имеет самого большого значения, главное – выбрать безопасный фарватер, следуя по которому, они не будут сразу обнаружены и уничтожены.

«Если они выбрали такой безопасный фарватер, то, конечно же, надводную обстановку им освещали всё те же американцы со своих же спутников. Они оттуда видят, где какой корабль находится. Таким образом, катера-дроны обходят такой корабль, чтобы остаться незамеченными», – резюмировал капитан 1-го ранга в запасе.

Как ранее писал «Эксперт», по данным Минобороны РФ, ночью 4 августа ВСУ пытались атаковать военно-морскую базу в Новороссийске двумя беспилотными катерами.

В ходе отражения этой атаки безэкипажные катера были визуально обнаружены и уничтожены огнем из штатного вооружения российских кораблей, осуществляющих охрану внешнего рейда военно-морской базы.

