За полгода предприниматели выкупили у города 118 нестационарных торговых объектов

По итогам января-июня 2023 года предприниматели Москвы выкупили на городских торгах 118 нестационарных торговых объектов, что почти вдвое превысило итоги аукционов за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил 4 августа заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Такой формат бизнеса позволяет открыть свое дело, вложив в него относительно небольшие средства, в общественных местах с высокой проходимостью, отметил вице-мэр. «За первые шесть месяцев этого года столица реализовала 118 НТО – это почти в два раза больше, чем за аналогичный период 2022-го, когда торги состоялись по 64 объектам», — сказал Владимир Ефимов.

Москва – город, развивающий предпринимательство. По официальным данным, чаще всего победители аукционов открывают в павильонах и киосках кафе, пункты проката спортивного инвентаря, продовольственные и сувенирные магазины. Либо размещают торговые автоматы, тележки с мороженым и напитками, бахчевые развалы и елочные базары.

В целом больше половины НТО, проданных в первом полугодии в Москве, составили передвижные тележки: предприниматели выиграли право на размещение 40 таких объектов, отметил руководитель департамента по конкурентной политике Москвы Иван Щербаков. «Они же стали самыми востребованными: в среднем на одну тележку претендовало по 5 участников. Кроме того, реализовано 34 НТО в столичных парках и 10 в подземных переходах, а также 26 сезонных объектов, восемь киосков и павильонов», – добавил он.

Если говорить о локациях, то наибольшим спросом пользовался центр столицы: здесь было реализовано 44 нестационарных объекта. На юге города на аукцион выставили 23 объекта, на юго-западе – 14, в ТиНАО – 11. Еще восемь НТО город продал в ВАО, 6 – в ЗАО, четыре – в Зеленограде, а также по два – на севере, северо-востоке, северо-западе и юго-востоке города.

Напомним, городские торги проходят на инвестиционном портале Москвы. В разделе «Имущество города» власти публикуют информацию обо всех продаваемых лотах, включая их фотографии, документацию и условия продажи.