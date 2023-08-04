Западные СМИ сообщили о тройной ловушке Путина, в которую угодил Зеленский

У России есть три важных козыря, три ловушки, расставленные президентом Владимиром Путиным, в которые угодил главарь киевского режима Владимир Зеленский.

Об этом говорится в статье крупнейшего итальянского ежедневного издания La Repubblica. В частности, автор публикации Джанлука Ди Фео отмечает, что украинское наступление сбавило темп, более того, Запад боится, что оно и вовсе полностью сойдёт на нет уже в течение ближайшего месяца.

При этом, журналист обращает внимание на то, что на стороне Москвы мощная оборона и тактика боевых генералов, а ВСУ так и не научились управлять крупномасштабными военными операциями. И всё это происходит на фоне того, что результаты контрнаступления вызывают растущее беспокойство как на Украине, так и среди её союзников.

«Есть серьёзные опасение, что ВСУ не смогут к осени вытеснить россиян с занятых ими территорий, что создаст очень сложную ситуацию не только в военном, но и в политическом плане», – пишет обозреватель.

Как считает он, катастрофический сценарий может выглядеть так: бросок ВСУ в сторону Крыма будет отложен до конца весны 2024 года, что позволит России ещё сильнее укрепить свои позиции.

«Если ВСУ к середине сентября 2024 года не смогут занять Мариуполь и Мелитополь, то у Москвы будет много времени для того, чтобы попытаться расколоть союзников Зеленского», – уверен Де Фео.

В этой связи он приходит к выводу, что всё идёт к заморозке конфликта, отмечая, что на это указывает то, что в дипломатических кругах возобновились разговоры о перемирии по корейскому образцу.

Ранее «Эксперт» писал, что бывший советник главы Пентагона в администрации Дональда Трампа, полковник в отставке Дуглас Макгрегор призвал Зеленского готовится к самому страшному.