Дерипаска предрек «эпоху проблем» для государственных финансов США

Доходность по 30-летним казначейским облигациям США подскочила на этой неделе на 26 базисных пунктов по сравнению с увеличением на 12 базисных пунктов по пятилетним облигациям, сообщило агентство Bloomberg. Резкий рост доходности долгосрочных облигаций на фоне снижения ликвидности является «очередным сигналом о подступающей эпохе проблем для государственных финансов США», считает российский бизнесмен Олег Дерипаска.

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«Доходность тридцатилетних казначейских облигаций на фоне снижения ликвидности серьезно растет. С дефицитом от 5 до 7% федеральному бюджету ближайшие 10 лет будет тяжело сводить концы с концами. И это станет хорошим примером для всех, кто бы ни пытался в западном мире поиграть в игру под названием "доминирование любой ценой"», — написал Дерипаска в своем Telegram-канале.

Он также выразил заинтересованность, как на экономическом форуме, проходящем в эти дни в американском Аспене, экономическая и политическая элита страны будет обсуждать «эту серьезнейшую проблему начала 21-го века для США — лидера западного мира».

«Долг, накопленный федеральным бюджетом США, очень немаленький — уже более $32 трлн и растет каждый день. Можно посмотреть на счетчик долга, который непрерывно тикает в интернете. И именно это самая большая проблема для свободного западного мира», — резюмировал Дерипаска.

Бизнесмен также сделал ссылку на сайт usdebtclock.org, который в режиме реального времени демонстрирует величину госдолга США. На момент публикации он составлял $32,681 трлн.

