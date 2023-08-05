Рынок акций: наступающая неделя может многое изменить

Рынок завибрировал от напряжения
Начало сегодняшнего дня выдалось очень оптимистичным для отечественных инвесторов. Рынок акций продолжил уверенный рост, причем практически по всему спектру высоколиквидных бумаг.
Индекс Мосбиржи сумел обновить годовой максимум, а привилегированные акции «Сургутнефтегаза» и Банка «Санкт-Петербург» — исторические.
Покупателей поддерживала растущая нефть, которая откликнулась на решение Саудовской Аравии продлить на сентябрь добровольное сокращение добычи на 1 млн баррелей в день, а также — сезон полугодовых отчетностей эмитентов. Пока практически все опубликованные результаты крупных российских компаний были очень сильными, а многие даже превзошли прогнозы аналитиков.
Кроме того, по понедельникам Индекс Мосбиржи в подавляющем большинстве случаев растет. Поэтому в последние месяцы многие спекулянты стали покупать акции еще в пятницу, чтобы тут же продать их на ажиотажном спросе понедельника.
Однако в районе обеда на рынке началась мощная и беспричинная коррекция. Впрочем, уже несколько дней многие аналитики отмечают, что российский рынок акций рекордно перекуплен, коррекция просто необходима.
«Осцилллятор RSI показывает максимальную перекупленность по индексу Мосбиржи с 2004 года. Сигнальная линия превысила 85%. Это технический показатель того, что рынок акций может быть уже неустойчив в своей тенденции, и коррекция близится. Инвесторы привыкают к тому, что рынок все время растет, и теряют осторожность. При смене настроений это чревато паническими распродажами, потому что никто не хочет “застрять” в бумагах, купленных на максимумах», - писали в пятницу в своем обзоре аналитики БКС буквально за полчаса до начала масштабных распродаж.
Судя по характеру торгов, кто-то из крупных игроков просто начал фиксировать прибыль по своему портфелю, а тысячи мелких инвесторов последовали его примеру.
В результате, индекс Мосбиржи, росший в первой половине дня более чем на процент, по итогам дня просел на 1,8%. Это самое сильное падение рынка с 3 мая.
Бумага мечты
Лишь 5 ликвидных бумаг закрылось ростом. Лучший результат продемонстрировал Банк «Санкт-Петербург», акции которого взлетели на 8,2%. За последние два дня бумага подорожала на 22%, а с начала года – на 168%.
От банка ждут высокой прибыли и щедрых дивидендов. Вполне возможно, что лаже несмотря на столь сильный рост котировок акций, их дивидендная доходность в целом по году составит двузначную величину.
Банк пока не раскрыл финансовые результаты за первое полугодие, но они обещают быть очень хорошими. Быть может, кто-то знает, насколько они будут хорошими, и скупает акции.
Рубль пыхтит, закрывая дефицит бюджета
Совсем не порадовал рубль. С утра, когда на рынке присутствуют в основном спекулянты, он укреплялся. Это было вполне логично, поскольку вчера пара доллар-рубль закрылась на сопротивлении 95.
Однако с открытием основных торгов российская валюта вновь покатилась по привычной для последних дней траектории, по итогам дня подешевев к доллару на 0,7%. Последняя сделка прошла по котировке 95,685 руб. за доллар.
Таким образом, пара доллар-рубль завершила день и неделю выше технического сопротивления 95, и ей формально открыта дорога на отметку 100, при приближении к которой на валютном рынке вполне может возникнуть небольшая паника.
Однако в ситуации с рублем на теханализ особо ориентироваться не стоит, доля спекулянтов на отечественном рынке мала и погоду они не делают.
Многие трейдеры и аналитики уже довольно-таки давно ждут, что в ход торгов вмешается Банк России, чтобы не допустить сильного обвала рубля. Но пока их ожидания не оправдываются.