Рынок акций: наступающая неделя может многое изменить

Начало сегодняшнего дня выдалось очень оптимистичным для отечественных инвесторов. Рынок акций продолжил уверенный рост, причем практически по всему спектру высоколиквидных бумаг.

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Индекс Мосбиржи сумел обновить годовой максимум, а привилегированные акции «Сургутнефтегаза» и Банка «Санкт-Петербург» — исторические.

Покупателей поддерживала растущая нефть, которая откликнулась на решение Саудовской Аравии продлить на сентябрь добровольное сокращение добычи на 1 млн баррелей в день, а также — сезон полугодовых отчетностей эмитентов. Пока практически все опубликованные результаты крупных российских компаний были очень сильными, а многие даже превзошли прогнозы аналитиков.

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Кроме того, по понедельникам Индекс Мосбиржи в подавляющем большинстве случаев растет. Поэтому в последние месяцы многие спекулянты стали покупать акции еще в пятницу, чтобы тут же продать их на ажиотажном спросе понедельника.

Однако в районе обеда на рынке началась мощная и беспричинная коррекция. Впрочем, уже несколько дней многие аналитики отмечают, что российский рынок акций рекордно перекуплен, коррекция просто необходима.

«Осцилллятор RSI показывает максимальную перекупленность по индексу Мосбиржи с 2004 года. Сигнальная линия превысила 85%. Это технический показатель того, что рынок акций может быть уже неустойчив в своей тенденции, и коррекция близится. Инвесторы привыкают к тому, что рынок все время растет, и теряют осторожность. При смене настроений это чревато паническими распродажами, потому что никто не хочет “застрять” в бумагах, купленных на максимумах», - писали в пятницу в своем обзоре аналитики БКС буквально за полчаса до начала масштабных распродаж.

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Судя по характеру торгов, кто-то из крупных игроков просто начал фиксировать прибыль по своему портфелю, а тысячи мелких инвесторов последовали его примеру.

В результате, индекс Мосбиржи, росший в первой половине дня более чем на процент, по итогам дня просел на 1,8%. Это самое сильное падение рынка с 3 мая.

Бумага мечты

Лишь 5 ликвидных бумаг закрылось ростом. Лучший результат продемонстрировал Банк «Санкт-Петербург», акции которого взлетели на 8,2%. За последние два дня бумага подорожала на 22%, а с начала года – на 168%.

От банка ждут высокой прибыли и щедрых дивидендов. Вполне возможно, что лаже несмотря на столь сильный рост котировок акций, их дивидендная доходность в целом по году составит двузначную величину.

Банк пока не раскрыл финансовые результаты за первое полугодие, но они обещают быть очень хорошими. Быть может, кто-то знает, насколько они будут хорошими, и скупает акции.

Рубль пыхтит, закрывая дефицит бюджета

Совсем не порадовал рубль. С утра, когда на рынке присутствуют в основном спекулянты, он укреплялся. Это было вполне логично, поскольку вчера пара доллар-рубль закрылась на сопротивлении 95.

Однако с открытием основных торгов российская валюта вновь покатилась по привычной для последних дней траектории, по итогам дня подешевев к доллару на 0,7%. Последняя сделка прошла по котировке 95,685 руб. за доллар.

Таким образом, пара доллар-рубль завершила день и неделю выше технического сопротивления 95, и ей формально открыта дорога на отметку 100, при приближении к которой на валютном рынке вполне может возникнуть небольшая паника.

Однако в ситуации с рублем на теханализ особо ориентироваться не стоит, доля спекулянтов на отечественном рынке мала и погоду они не делают.

Многие трейдеры и аналитики уже довольно-таки давно ждут, что в ход торгов вмешается Банк России, чтобы не допустить сильного обвала рубля. Но пока их ожидания не оправдываются.