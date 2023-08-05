Как в 1990-е: в Швеции обанкротилось рекордное количество строительных компаний

Число банкротств в Швеции достигло рекордного уровня в июне, и негативная тенденция продолжается. Больше всего пострадали гостинично-ресторанный бизнес и строительная отрасль из-за падения доходов населения и резкого сокращения спроса. Все это напоминает сценарий 1990-х, сообщает издание Tidningen Näringslivet.

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«В июне в Швеции обанкротилось около 800 предприятий, за последние 12 месяцев — 7153 компаний. Это больше, чем во время пандемии, когда рекордным годовым значением было 7030 юридических лиц», — сообщает издание, ссылаясь на данные Infostat.

По данным представителя Infostat, речь идет не о временных колебаниях числа банкротств, которые считаются нормальным явлением, а о «резком и прямолинейном росте», начавшемся в 2022 году. Больше всего, согласно статистике, пострадали гостинично-ресторанный бизнес и строительная отрасль.

«Причиной банкротств является снижение покупательной способности домохозяйств. Детали различаются в зависимости от отрасли. Но общим, как мы видим в наших опросах, является экстенсивное сокращение спроса домохозяйств. Аппетит к потреблению значительно снизился из-за роста стоимости жизни, прежде всего в еде и жилье. Домохозяйства также более осторожны в своих финансовых решениях, потому что не знают, например, как будут меняться цены на электроэнергию и будут ли продолжать расти процентные ставки», — пояснил менеджер по маркетингу Infostat Мортен Линдберг.

По его словам, признаков того, что ситуация вот-вот изменится с негативной на позитивную, сейчас нет.

Для национального экономиста Byggföretagen Йохана Деремара волна банкротств не стала шоком. Он ожидал ее еще с осени прошлого года.

«Мы, конечно, смотрим на это с опасением, и скоро сможем сравнить уровень банкротств со строительным кризисом, который начался примерно в 1991 году. В целом мы начинаем ощущать атмосферу 1990-х годов в строительной отрасли», — добавил ученый.

По его словам, при замедлении рынка большая часть банкротств приходится на малый бизнес и индивидуальных предпринимателей. Кроме того, создается меньше компаний, чем обычно. Все это приводит к тому, что заказчикам сложнее найти подрядчиков для небольших проектов, растет дефицит субподрядчиков для жилищного строительства и увеличивается «утечка мозгов» из отрасли в целом.

В строительной отрасли хуже всего ситуация в Стокгольме — на столицу приходится 40% всех банкротств за первое полугодие. Сильно пострадала и северная часть Швеции, где уже ощущается большая нехватка мастеров. Деремар считает, что «дно» будет достигнуто осенью или в конце года, и надеется, что после этого отрасль сможет восстановиться.

Коммерческий директор крупнейшей строительной компании Швеции Veidekke Леннарт Вайс сообщил, что количество новостроек за год резко сократилось, но 2024 год может быть еще хуже. Кризис, по его мнению, продлится как минимум до 2026 года, так как реальные зарплаты вернулись сейчас на уровень 2013 года, и «потребуются многие годы восстановления, чтобы увеличить количество вновь построенного жилья, на которое домохозяйства могут позволить себе спрос».

