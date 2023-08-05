Медведев сообщил, каким может быть окончательное решение по зерновой сделке

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что, если Киев хочет устроить экологическую катастрофу в Черном море, он должен получить ее на той части, которая скоро «отвалится Польше». Так он в своем Telegram-канале прокомментировал ночную атаку морского дрона ВСУ в Керченском проливе, в результате которой российский нефтеналивной танкер SIG получил пробоину.

«Ублюдки и выродки понимают только жестокость и силу. Видимо, им мало ударов по Одессе, Измаилу и др. Если киевская мразь хочет устроить экологическую катастрофу в Черном море, она должна получить ее на той части их территории, которая скоро отвалится Польше и которая будет смердеть после этого веками», — написал Медведев.

Зампред Совбеза РФ подчеркнул, что это будет «окончательным решением по зерновой сделке».

