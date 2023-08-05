Названа причина повреждения танкера в Керченском проливе

В ночь на 5 августа российский нефтеналивной танкер SIG получил пробоину в районе машинного отделения у ватерлинии с правого борта, предположительно, в результате атаки морского дрона, говорится в Telegram-канале Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлота). На борту находились 11 человек, никто из них не пострадал.

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«Танкером "Сиг" (с/в "Транспетрочарт", п/р Санкт-Петербург, экипаж 11человек, судно в балласте) в 23.20 04.08.2023 получена пробоина в районе машинного отделения у ватерлинии с правого борта, предположительно, в результате атаки морского дрона», — сообщили в Росморречфлоте.

Там также уточнили, что судно находилось на южном подходе к Керченскому проливу. Оно осталось на плаву. Пострадавших нет. На помощь экипажу прибыли суда Азово-Черноморского филиала «Морспасслужбы»: СБС «Меркурий» и НИС «Импульс».

Как сообщили ТАСС в Морском спасательно-координационном центре Новороссийска, разлива топлива с танкера не произошло.

