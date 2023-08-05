Одна из лучших в стране: Хуснуллин оценил школу в Мариуполе, на стройке которой побывал Путин

Во время рабочей поездки в Мариуполь зампред правительства Марат Хуснуллин оценил готовность образовательных учреждений, открытие которых запланировано на начало учебного года. Как сообщили в пресс-службе кабмина, на месте стройплощадки, которую посетил президент РФ Владимир Путин в марте, уже построена одна из лучших школ в России.

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«1 сентября полноценный учебный процесс начнется в 25 мариупольских школах. Часть из них восстановлены силами федеральных заказчиков, часть – в рамках шефской помощи субъектов РФ. Планируем, что всего в этом году за парты сядут более 14 тыс. школьников – это на 4 тыс. детей больше, чем в прошлом», — сообщил Хуснуллин.

Вице-премьер побывал в микрорайоне Невский, где в данный момент ведется жилая застройка и военные строители уже возвели школу общей площадью более 26 тыс. кв. метров, рассчитанную на 1,1 тыс. учеников. Всего в мариупольской средней школе «Невская» 68 классов, в том числе специализированные, два спортивных зала, шахматный клуб, отдельный спортзал для маломобильных учеников, большой актовый зал и столовая. Есть также футбольный стадион с искусственным покрытием, спортплощадки и тренажеры.

«Президент посещал строительную площадку во время рабочей поездки в марте. За это время построена, без преувеличения, одна из лучших школ в нашей стране. В том числе и с точки зрения примененных при строительстве технологических решений. Отдельно хочу сказать слова благодарности Военно-строительной компании: несмотря на очень короткий срок строительства, специалисты задали высокую планку качества», – подчеркнул Хуснуллин.

Зампред правительства побывал также в школе №28, рассчитанной на 740 учеников, которую восстанавливают под контролем ППК «Единый заказчик в сфере строительства». Капитальный ремонт в школе не проводился с момента постройки в середине 1960-х годов. Сейчас там уже заменены поврежденные конструкции, кровля, окна и инженерные сети, благоустроена прилегающая территория. В мариупольской школе №10, рассчитанной на 1229 учащихся, к 1 сентября планируют завершить ремонтно-восстановительные работы, обновить актовый зал, оборудовать два спортзала и танцевальный класс, кабинеты робототехники, физики и химии, информатики и библиотеку.

По словам Хуснуллина, к 1 сентября в Мариуполе и во всех новых регионах будут запущены несколько сотен объектов образования.

