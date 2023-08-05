Потеря гонораров и дискриминация: Нетребко подала в суд на Metropolitan Opera

Российская оперная певица Анна Нетребко подала в суд на нью-йоркский Metropolitan Opera и генерального менеджера театра Питера Гелба. Артистка требует компенсацию в размере $360 тыс. за отмененные концерты, передает Washington Post.

Статья по теме: Выбор Анны Нетребко

«Иск, поданный в Окружной суд США Южного округа Нью-Йорка, включает претензии о дискриминации по национальному признаку, нарушении контракта и диффамации. Нетребко требует возмещения ущерба в размере не менее $360 тыс., ссылаясь на пропущенные выступления и репетиции», — говорится в публикации.

Адвокат Нетребко Джули Ульмет рассказала, что ранее в этом году Нетребко подала жалобу через Американскую гильдию музыкальных артистов, и арбитр по трудовым спорам обязал Metropolitan выплатить ей более $200 тыс. за 13 спектаклей, в которых она должна была исполнить главную роль. Текущий гонорар театра для артистов уровня Нетребко составляет около $15 тыс. за выступление. До 2022 года Нетребко являлась одной из главных солисток Metropolitan Opera, каждый сезон она в среднем участвовала в десяти спектаклях.

В 2022 году театр сообщил Нетребко, что отменяет все ее выступления вплоть до сезона 2025-2026 года. Представители певицы считают, что Metropolitan Opera использовала ее «в качестве козла отпущения в своей кампании по дистанцированию от России и поддержке Украины».

«Metropolitan и Гелб нанесли ущерб репутации Нетребко среди публики и поклонников оперы, в том числе поощряя протесты против ее выступлений. Нетребко страдает от сильных эмоциональных расстройств, включая, помимо прочего, депрессию, унижение, смущение, стресс и тревогу», — говорится в иске.

При этом в пресс-службе американского театра заявили, что иск Нетребко «не имеет под собой никаких оснований».

