Поверхность Мирового океана прогрелась до рекордной температуры

Температура поверхности Мирового океана побила семилетний рекорд, достигнув 20,96 градуса, сообщает агентство France-Press со ссылкой на данные Copernicus — программы ЕС по наблюдению за Землей.

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«Температура поверхности океанов выросла до 20,96 градуса по Цельсию в пятницу», — сообщило агентство.

Представитель Copernicus уточнил, что предыдущий рекорд был зафиксирован в марте 2016 года, тогда температура составила 20,95 градуса.

Ранее Всемирная метеорологическая организация ООН сообщила о начале крупного климатического феномена Эль-Ниньо, заключающегося в колебании температуры поверхностного слоя воды в Тихом океане и заметно влияющем на климат во многих регионах планеты. Согласно прогнозу организации, глобальные температуры могут достигнуть рекордно высоких уровней в течение пяти лет.

