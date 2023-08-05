Путешествие в любовь

Музыку к песне написал композитор, заслуженный деятель искусств РФ Максим Фадеев. Мелодия получилась по-настоящему наполненной энергией летнего солнца, романтики и путешествий.

Артраннер Максим Фадеев в день премьеры отправил напутствие: «Сегодня состоялась премьера песни Наташи Гордиенко «На синих озерах», которую мы с Михаилом Гуцериевым для нее написали. Надеюсь, она станет совсем новой страницей в ее истории! Я уже говорил, что не хочу работать с артистами по старой схеме. С Натальей мы пока просто пишем песни. Но это точно не то, что было у меня раньше. Мне нравится то, что Наталья искренна - как артист и человек. Уже много раз говорил, что сегодня это не редкость, а ископаемое. Вижу в ней очень много черт, которые сегодня необходимы. В добрый путь! Очень хочу, чтобы все получилось.»

«На синих озёрах» — мой ренессанс в карьере. Я рада, что моя новая песня после перерыва — в сотрудничестве с Михаилом Гуцериевым. Это всегда успех! Для меня всегда большая честь и очень волнительно исполнять песни на его стихи. В очередной раз стихи затронули самые глубокие и искренние чувства. Поэт очень тонко представляет жизненный поток энергии, наполняя его прекрасными эпитетами и трогательными метафорами, что без остатка раскрывает женскую душу. Именно такие произведения делают нашу жизнь добрее, мелодичнее и ярче», — говорит Наталья Гордиенко.

В ближайшее время певица приступает к съёмкам видео на песню «На синих озёрах».