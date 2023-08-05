Российские войска освободили поселение в ЛНР и продвинулись под Харьковом

За прошедшие сутки российские войска нанесли поражение 126-ти артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 138 районах проведения спецоперации. В ЛНР был освобожден населенный пункт Новоселовское и улучшено положение по переднему краю в Харьковской области, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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«На Купянском направлении грамотными и профессиональными действиями подразделений "Западной" группировки войск освобожден населенный пункт Новоселовское Луганской Народной Республики. Кроме того, штурмовыми отрядами в ходе ведения наступательных действий на широком фронте улучшено положение по переднему краю в районах населенных пунктов Ольшана и Першотравневое Харьковской области», — сообщил Конашенков.

За сутки на этом направлении уничтожено до 140 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, польская самоходная артустановка «Krab», гаубицы Д-20 и «Мста-Б».

На Донецком направлении, по его словам, были успешно отражены десять атак ВСУ, уничтожено до 230-ти военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, установка «Krab», гаубица Д-20, три самоходных артиллерийских установки «Гвоздика» и противотанковая пушка «Рапира». На Краснолиманском направлении отражены три атаки противника, ликвидировано более 100 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, самоходная артустановка «Акация» и две гаубицы Д-30.

На Южно-Донецком направлении потери противника составили более 210-ти военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, американская артсистема М777 и самоходная гаубица «Гвоздика». На Запорожском направлении ВСУ потеряли более 175-ти военнослужащих, два танка, четыре боевые бронированные машины, две самоходные установки «Krab», четыре гаубицы Д-20 и одно орудие Д-30. На Херсонском направлении в течение суток было уничтожено до 35-ти украинских военнослужащих, три автомобиля и гаубица «Мста-Б».

Российские средства ПВО за сутки перехватили восемь реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» и 22 украинских беспилотника. Кроме того, в районе населенного пункта Рогань Харьковской области поражена радиолокационная станция обнаружения воздушных целей, а в районе Торского ДНР уничтожен склад боеприпасов 44-й механизированной бригады ВСУ.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 458 самолетов, 245 вертолетов, 5518 беспилотных летательных аппаратов, 428 зенитных ракетных комплексов, 11130 танков и других боевых бронированных машин, 1142 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5768 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 12071 единица специальной военной автомобильной техники», — уточнил Конашенков.

