Президент США Джо Байден совершает очередную ошибку, поскольку намерен закупить оружие для Тайваня из средств, выделенных Украине, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. Киевский режим не оправдал ожиданий Вашингтона и перед риском утраты гегемонии США ищут спасение в новом конфликте, сообщил он в своем Telegram-канале.

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«Международные агентства снижают кредитный рейтинг США. Рейтинг самого Байдена бьет антирекорды — ниже был только у Джимми Картера. С такими результатами выборы не выиграть. Конфликт вокруг Тайваня нужен выжившему из ума Байдену, чтобы отвлечь внимание избирателей от внутренних проблем США», — написал Володин.

По его словам, в этом нет ничего нового. По этой же причине власти США уже разжигали войны в Югославии, Афганистане, Ираке, Ливии, Сирии и на Украине. А теперь «лицемерно говоря о приверженности принципу одного Китая, Вашингтон делает все, чтобы Тайвань стал анти-Китаем».

Володин призвал ООН осудить провокационные действия Байдена, иначе, по его словам, смысл существования этой организации такой же, как у ликвидированной Лиге Наций.