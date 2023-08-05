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«Тайваню готовят участь Украины»: Володин назвал «очередную ошибку» Байдена

5 августа 2023, 10:30

Спикер Госдумы призвал ООН осудить провокационные действия американского президента

duma.gov.ru

Президент США Джо Байден совершает очередную ошибку, поскольку намерен закупить оружие для Тайваня из средств, выделенных Украине, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. Киевский режим не оправдал ожиданий Вашингтона и перед риском утраты гегемонии США ищут спасение в новом конфликте, сообщил он в своем Telegram-канале.

«Международные агентства снижают кредитный рейтинг США. Рейтинг самого Байдена бьет антирекорды — ниже был только у Джимми Картера. С такими результатами выборы не выиграть. Конфликт вокруг Тайваня нужен выжившему из ума Байдену, чтобы отвлечь внимание избирателей от внутренних проблем США», — написал Володин.

По его словам, в этом нет ничего нового. По этой же причине власти США уже разжигали войны в Югославии, Афганистане, Ираке, Ливии, Сирии и на Украине. А теперь «лицемерно говоря о приверженности принципу одного Китая, Вашингтон делает все, чтобы Тайвань стал анти-Китаем». 

Володин призвал ООН осудить провокационные действия Байдена, иначе, по его словам, смысл существования этой организации такой же, как у ликвидированной Лиге Наций.