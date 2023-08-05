В Новосибирске запустят серийное производство тяжелых беспилотников «Партизан»

В 2024 году в новосибирском СибНИА им. Чаплыгина планируют выпустить 10 серийных экземпляров тяжелого БПЛА «Партизан». Два первых опытных образца беспилотника, способного нести груз массой до 1 тонны на расстояние до 1 тыс. км, институт изготовит уже в текущем году. Об этом сообщил председатель индустриального совета Центра НТИ по направлению «Технологии моделирования и разработки новых функциональных материалов с заданными свойствами» Антон Рязанцев в рамках интенсива «Архипелаг 2023», передает РБК.

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Транспортный беспилотный летательный аппарат сверхкороткого взлета и посадки с гибридной силовой установкой создается в СибНИА имени Чаплыгина с 2019 года. Биплан сможет взлетать и садиться на площадку размером 50 на 50 метров. Дальность его полета составит 1 тыс. км, максимальная скорость — свыше 300 км/ч, вес полезной нагрузки — до 1 тонны. Самолет разрабатывается в пилотируемом и беспилотном вариантах.

«В Новосибирской области есть готовый летно-испытательный комплекс в Бердске, есть опытные конструкторские работы "Партизан" по тяжелым беспилотным аппаратам, в 2024 году планируется открытие производственного комплекса и выпуск серийных экземпляров», — добавили в пресс-службе правительства Новосибирской области.

Также во время интенсива «Архипелаг 2023» стало известно, что в 2024 году в новосибирском Академгородке планируется создать научно-производственный центр беспилотных летательных аппаратов.

«Площадь научно-производственного центра БПЛА должна составить 120 тыс. кв. метров, также в центре запланирован летно-испытательный комплекс площадью 360 га, опытная площадка. В Новосибирске у центра будет еще две площадки — одна на базе НГТУ, вторая — на базе СибНИА им. Чаплыгина. Из 2 млрд рублей необходимых для создания центра, половина выделяется из федерального бюджета», — сообщил Рязанцев.

