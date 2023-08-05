В России начали производить микроводоросли в полупромышленных масштабах

Ученые севастопольского Института биологии южных морей имени А. О. Ковалевского РАН первыми в России запустили экспериментальное производство микроводорослей. Богатые витаминами и антиоксидантами водоросли можно использовать для производства биодобавок и продуктов питания, а разработанный специалистами модуль позволит повысить их урожайность до промышленных масштабов, сообщил ТАСС руководитель отдела биотехнологии и фиторесурсов института Андрей Боровков.

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«Водоросли содержат огромное количество ценных веществ и помогают организму бороться со многими заболеваниями. Наш альгобиотехнологический модуль — единственный в России модуль для полупромышленного выращивания водорослей», — сообщил Боровков.

Он пояснил, что в естественном водоеме водорослям может чего-то не хватать, в лабораторных же или промышленных условиях для них создаются оптимальные условия для роста: в достаточных количествах есть свет и минеральный субстрат, и при этом отсутствуют вредные вещества. Институтский модуль позволяет получать до 4 кг микроводорослей в месяц в сухом весе. В промышленных же объемах теплица площадью 1 000 кв. метров будет давать 1 тонну продукции за год. Это 1,3 тонны таблеток или 100 тонн сыра с микроводорослями, уточнил Боровков.

Ученый привел в пример водоросль Dunaliella salina, которая в большом количестве встречается в соленых озерах Крыма и содержит большое количество бета-каротина. В фазе активного роста эта водоросль зеленого цвета, но раз в сезон она начинает активно накапливать бета-каротин и краснеет. Ее урожай в естественных условиях можно снять всего один раз, чтобы не подорвать естественную популяцию и не нанести ущерб природе. В промышленных же условиях, ее скорость роста настолько высока, что сбор урожая идет каждый день.

«Испытания технологии выращивания прошли уже четыре вида водорослей, среди их полезных свойств — снижение уровня сахара в крови, нормализация работы иммунной системы, выведение токсинов и тяжелых металлов из организма, а также ускорение заживления ран и ожогов», — добавил ученый.

Ранее «Севастопольская газета» сообщала о семинаре, организованном сотрудниками Института биологии южных морей им. Ковалевского, на котором они презентовали технологии по выращиванию микроводорослей и примеры их использования. Среди предложенных для дегустации продуктов питания были кефир, тан, айран, сыры, йогурты, творог, мармелад, леденцы от кашля и мороженое.