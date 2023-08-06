Австрия втрое нарастила поставки газа из России

В конце 2022 года канцлер Австрии Карл Нехаммер объявил о сокращении зависимости от российского газа с 80% перед украинским конфликтом до 20%. Однако в последние месяцы доля российского газа в структуре потребления Австрии вновь возросла до 60% и газовый контракт будет действовать еще в течение 17 лет, пишет Das Erste.

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«Снижение до 20% произошло из-за того, что Путин временно перекрыл газовый кран, но совсем недавно эта доля вернулась к 60%. Несмотря на все политические заявления, зависимость Австрии от природного газа с начала конфликта существенно не уменьшилась», — пояснил профессор Института восточно-европейской истории Венского университета Вольфганг Мюллер.

По данным издания, с начала российско-украинского конфликта на счет «Газпрома» из Вены поступило €7 млрд. Еще в 2018 году австрийская нефтегазовая компания OMV продлила долгосрочный контракт с «Газпромом», действующий на условиях «бери или плати», согласно которому в Австрию поступает 6 млрд кубометров российского газа в год по льготной цене. И срок действия этого контракта рассчитан до 2040 года, пишет Das Erste.