Британцы обеспокоились, что Китай будет шпионить за ними с помощью электромобилей

Великобритания планирует с помощью китайского автопрома достичь экологических целей по нулевому уровню выбросов. Однако британские министры опасаются, что импортируемые из Китая электромобили могут использоваться для слежки за гражданами страны, сообщает The Daily Telegraph.

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«К 2030 году в Великобритании будет введен запрет на новые бензиновые и дизельные автомобили. На этом фоне ожидается, что из-за своих широчайших возможностей по предоставлению дешевых электромобилей доминировать на рынке Великобритании будет Китай», — говорится в публикации.

По данным высокопоставленного источника в британском правительстве, министры обеспокоены, что технологии, встроенные в китайские электромобили, могут быть использованы для сбора огромного количества информации, в том числе аудиозаписей, видеоматериалов и данных о местоположении. Кроме того, транспорт может быть также уязвим для удаленных помех и отключения.

«Если автомобиль производится в такой стране, как Китай, насколько вы можете быть уверены в том, что он не будет средством сбора информации и данных? Если у вас есть электромобили, производимые странами, которые уже используют технологии для слежки, почему бы им не делать то же самое здесь?», — рассказали изданию в правительстве.

Опасения усугубляются быстрым проникновением китайских автомобилей на рынок Великобритании. В данный момент крупнейшим поставщиком автомобилей в страну является Германия, однако «Китай быстро перемещается на второе место и демонстрирует все признаки того, что выйдет на первое место», пишет The Daily Telegraph.

