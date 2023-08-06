Даже в Ледовитом океане: в России зафиксировано 15 температурных рекордов

Прошедшие сутки ознаменовались в России рекордными температурными показателями, которые были зафиксированы даже в бассейне Северного Ледовитого океана. Самая высокая температура наблюдалась в Калмыкии (Утта), +39,9°, сообщили в центре погоды «Фобос». Синоптики прогнозируют, что аномальная жара продлится еще двое-трое суток, после чего температура пойдет на спад.

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Небывалая для этого дня жара наблюдалась на островах Белый и Диксон в Карском море (+24,5° и +20,2° соответственно), в Нарьян-Маре (+30,6°), Воркуте (+29°), Новосибирске (+30°) и Дербенте (+35,7°).

«В Москве впервые в текущем летнем сезоне столбики термометров пересекли 30-градусную высоту! Уже к 11.00 на базовой столичной метеостанции ВДНХ температура воздуха составила +30,2°. В прошлом столетии 6 августа “+30” на метеостанции ВДНХ ни разу не было. В век глобального потепления 30-градусная жара случается четвертый раз», — уточнили синоптики.

По их прогнозу, аномальная жара, установившаяся в Центральной России, пойдет на спад уже на следующей неделе. Со вторника на небе начнет появляться все больше облаков, с каждым днем показания термометров будут сбрасывать по одному градусу и в конце недели вернутся в климатическое русло августа – до +19…+24°. По ночам будет около +11…+16°, а самые сильные грозовые ливни в регионе ожидаются в пятницу и субботу.

«30-градусной жары в Центральной России до конца августа больше не прогнозируется, но температурный фон ожидается по-летнему комфортным: во второй и третьей декадах будет превышать норму примерно на 1–3° с пролонгацией тепла и метеорологического лета на начало сентября», — пообещали в «Фобос».

