Должны приползти на коленях: Медведев оценил шансы на успех переговоров по Украине

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал переговоры по мирному урегулированию российско-украинского конфликта, которые второй день проходят в Джидде (Саудовская Аравия). В своем Telegram-канале он перечислил три ключевых условия, при которых предложения о мире будут иметь шансы на успех.

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«Всякие предложения о мире имеют шансы на успех при соблюдении трех ключевых условий: 1. Участие обеих сторон конфликта. А этого нет. 2. Учет исторического контекста. А он таков: страны Украины никогда не было до 1991 г. Она осколок Российской империи. 3. Учет текущих реалий. А они таковы: Украина находится в стадии полураспада, а часть ее территорий вернулась в Россию. Тот посредник, который готов будет признать эти очевидные вещи, имеет шансы на успех. Все прочие – никаких», — написал Медведев.

При этом он добавил, что и сами переговоры пока не нужны, так как «враг должен приползти на коленях, моля о пощаде».

Консультации представителей государств, которые должны обсудить перспективы мирного урегулирования конфликта между Россией и Украиной, начались в субботу в Джидде, сообщил государственный телеканал Al Ekhbariya. В них принимают участие представители более 30 стран, в том числе Бразилии, Великобритании, Индии, Китая, США, Турции, ЮАР и Евросоюза. Россия приглашение не получала.