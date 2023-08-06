«Конец правосудия»: Усманов высказался о западных санкциях

Международные санкции наносят огромный ущерб репутации, заявил российский миллиардер Алишер Усманов в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera. Он призвал вспомнить историю, из которой следует, что «навешивания ярлыков» и коллективной ответственности из-за гражданства плохо заканчиваются и означают конец правосудия.

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«Тот факт, что Италия применила санкции против меня, доставил мне боль, друзья так себя не ведут. Но я понимаю, что политика есть политика», — заявил Усманов.

Отвечая на вопрос, является ли он другом президента РФ Владимира Путина, бизнесмен сообщил, что западным журналистам нравится верить, что Россия — это «страна, где предприниматели плотными рядами маршируют по приказу Кремля». Но это искажение, подчеркнул он, и те, кто действительно так думает, «ничего не понимают в России». Также миллиардер не согласился, что его можно считать олигархом. Усманов пояснил, что не участвовал в приватизации, не был получателем «сомнительной помощи от государства» и вел свою работу прозрачно.

По поводу спецоперации на Украине миллиардер заявил, что «держится подальше от политики», отдавая предпочтение направлениям, объединяющим людей: благотворительности, бизнесу и спорту.

Состояние Усманова Forbes оценивает в $14,4 млрд. Он основатель и основной акционер холдинга USM, куда входят «Металлоинвест» и «МегаФон». Бизнесмен попал под санкции ЕС 28 февраля 2022 года.

