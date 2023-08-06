«Мать нельзя переименовать»: Захарова прокомментировала демонтаж герба СССР в Киеве

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала замену герба СССР на монументе «Родина-мать» в Киеве. В своем Telegram-канале она назвала руководство Украины киборгами и напомнила им, что «мать нельзя переименовать».

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«В Киеве установили трезубец на монумент "Родина-мать". В этом вся сущность киевского режима и возглавляемых им киборгов. Мать нельзя переименовать. Она одна. И единственное, что с ней можно сделать, любить. А это они не умеют», — написала Захарова.

Демонтаж герба СССР с щита монумента «Родина-мать» в Киеве начали еще 30 июля. Утром 6 августа вместо него установили украинский герб — трезубец. Сам монумент планируют переименовать в «Украина-мать».

Монументальная 102-метровая скульптура «Родина-мать» расположена на правом берегу Днепра. Ее открыли по случаю Дня Победы в 1981 году. Идея заменить герб СССР на трезубец, соответствующий изображению на малом государственном гербе Украины, возникла в 2015 году, но работы неоднократно откладывали из-за высокой стоимости и опасений, что демонтаж нарушит устойчивость статуи. По данным Минкульта Украины, стоимость нового герба для монумента составила 28 млн гривен, деньги собрали доноры и меценаты.

