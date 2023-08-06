Морская мина приплыла в бухту Севастополя

В районе пляжа Любимовка на расстоянии менее 100 метров от берега обнаружена морская мина, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. Она дрейфует в сторону Северной бухты, уточнил он.

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«Все оперативные службы оповещены. Спецслужбы флота работают на месте, если состояние мины позволит, то она будет отбуксирована в безопасное место, если нет, то в ближайшее время мина будет уничтожена в акватории», — написал Развожаев.

Жителей и гостей города он предупредил, что «может быть громко» и призвал доверять только официальной информации.

Любимовка — микрорайон в северной части Севастополя.

