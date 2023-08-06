Названы сроки и объемы поставок самолетов МС-21 в авиакомпании РФ

Первые образцы магистрального самолета XXI века, МС-21, российские авиакомпании получат уже в конце 2024 года. Затем планируется производить несколько десятков лайнеров в год. Об этом сообщил гендиректор ПАО «Яковлев» Андрей Богинский в эфире телеканала «Звезда».

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«В 2024 году мы должны поставить в авиакомпании первые шесть самолетов МС-21. В нашем понимании это конец 2024-го — начало 2025-го года... В следующем году поставим шесть самолетов в ГК "Аэрофлот", далее ежегодно будем увеличивать, чтобы к 2027 году довести объем производства до 36 самолетов в год. Далее у нас стоят амбициозные планы постепенно выйти на количество в 72 самолета», — заявил Богинский.

Он также отметил, что на платформе МС-21 можно будет в дальнейшем создавать транспортные самолеты и бизнес-джеты.

Первый в современной России гражданский самолет, созданный полностью из отечественных комплектующих, обойдется для «Аэрофлота» и других российских авиакомпаний в 3 млрд рублей, сообщал ранее ТАСС. Аналогичный Boeing стоит порядка 5-6 млрд рублей.