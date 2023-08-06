Участники аукционов за пять лет купили около 4,5 тыс. коммерческих объектов в Москве

Московская коммерческая недвижимость показала востребованность: с 2018 года на торгах реализовали около 4,5 тысячи объектов, среди которых было 4,3 тысячи помещений и 175 отдельно стоящих зданий. Их общая площадь превысила 1 млн кв. метров. Об этом сообщил вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Городскую недвижимость можно приобрести через открытые аукционы, конкурсы, посредством публичного предложения, а также без объявления цены. За последние пять лет самым крупным объектом, которые купили на торгах, стал паркинг площадью более 18,5 тыс. кв. метров в Бескудниковском переулке, самым маленьким – помещение в Большом Коптевском проезде площадью 11 кв. метров, уточнил заммэра.

В среднем, конкуренция на одно помещение составляла шесть участников, а на одно здание – пять человек на лот. За здания с земельными участками сражались четыре участника. Наибольшую популярность у покупателей приобрело нежилое помещение в центре столицы площадью 132 кв. метра, за которое боролись 89 участников, рассказал руководитель столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

Сегодня Москва – один из самых технологичных, современных и инновационных городов мира, который не только следует актуальным трендам цифровизации, но и сам задает их для многих других мегаполисов. В Москве на торги выставляют как жилые, так и нежилые объекты. Чтобы ознакомиться со списком, доступных к покупке коммерческих зданий и помещений, необходимо зайти на Инвестиционный портал Москвы в раздел «Имущество от города». Там можно узнать всю необходимую информацию о лотах: изучить фотографии, документацию, условия и форму реализации. Новые собственники могут использовать коммерческую недвижимость под различные цели: открыть парикмахерские, магазины и минимаркеты, образовательные и спортивные учреждения, мастерские по ремонту и другие объекты.