За прошедшие сутки российские войска поразили 136 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живую силу и военную технику в 145 районах проведения спецоперации. Были нанесены высокоточные удары по авиабазам ВСУ в Хмельницкой и Ровенской областях, а на аэродроме Запорожье поражены ангары с украинской авиатехникой, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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«Сегодня ночью Вооруженные силы РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по авиационным базам ВСУ в районах населенных пунктов Староконстантинов Хмельницкой области и Дубно Ровенской области. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», — сообщил Конашенков.

На Купянском направлении российские военные отразили восемь атак противника, уничтожив при этом около 50-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля, две американские самоходные гаубицы М109 «Paladin», польскую самоходную артиллерийскую установку «Krab» и две гаубицы «Мста-Б». На Донецком направлении, по его словам, было уничтожено до 170-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, пять автомобилей и самоходная гаубица «Krab». На Краснолиманском направлении отражены две атаки противника, ликвидировано до 110-ти военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, артиллерийская система М777 и самоходная гаубица «Гвоздика».

На Южно-Донецком направлении потери противника составили около 150-ти военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, боевая машина РСЗО «Град» и артсистема М777. На Запорожском направлении ВСУ потеряли до 80-ти военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля и гаубицу Д-30. На Херсонском направлении в течение суток было уничтожено до 40 украинских военнослужащих и восемь автомобилей.

Российские средства ПВО за сутки перехватили 11 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, одну противорадиолокационную ракету HARM и 16 украинских беспилотникаов. Кроме того, в районе города Запорожье уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения 9-го армейского корпуса ВСУ, а под Парасковиевкой ДНР поражен пункт управления 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 458 самолетов, 245 вертолетов, 5534 беспилотных летательных аппарата, 428 зенитных ракетных комплексов, 11143 танков и других боевых бронированных машин, 1143 боевых машин реактивных систем залпового огня, 5778 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 12098 единиц специальной военной автомобильной техники», — уточнил Конашенков.

