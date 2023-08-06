В Перми придумали, как сделать дрон невидимым для РЭБ

Специалисты Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) создали композитный материал, который делает дрон незаметным для систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Кроме того, БПЛА сохраняет возможность обмена данными с оператором с помощью фотонов, а не радиоволн. Авторы намерены представить систему в 2025 году, сообщил ТАСС эксперт Центра компетенций НТИ «Фотоника» на базе ПГНИУ, ведущий научный сотрудник университета Глеб Шипунов.

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«Мы разработали мультифункциональный композиционный материал с интегрированными в его структуру металлическими элементами для защиты электроники дронов от электромагнитного излучения. Наш материал не только позволяет дрону оставаться прочным и легким за счет применения угольных волокон, но и делает его невидимым для РЭБ», — рассказал Шипунов.

Он пояснил, что в зоне применения средств РЭБ оператор беспилотника теряет возможность управлять устройством. Ученые предложили материал, который скрывает беспилотник от РЭБ и сохраняет возможность обмена данными между пользователем и машиной за счет технологий фотонной передачи данных и экранирования дрона специальными материалами.

