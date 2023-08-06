В России появится реестр сказок, былин и обрядов

В России создадут федеральный реестр объектов нематериального этнокультурного достояния: сказок, былин, танцев, обрядов, ремесел, традиций и обычаев. Постановление о порядке его формирования и ведения подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина.

Статья по теме: Вопросы истории России: серьёзные игры

«В реестре будет содержаться информация о происхождении того или иного объекта, местности его бытования, носителях и хранителях самобытной традиционной культуры», — пояснили в правительстве.

Там полагают, что создание общедоступного информационного ресурса упростит изучение, использование, сохранение и популяризацию народного достояния. Ответственным назначено министерство культуры РФ.

Правительственное постановление принято в рамках реализации закона «О нематериальном этнокультурном достоянии РФ» от октября 2022 года.

