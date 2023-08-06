В России создадут общую нормативную базу по использованию дронов

Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов поручил до конца года разработать концепцию закона, регулирующего модель управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) с задействованием в том числе ближнего космического пространства и тропосферы земли. В России уже готовы «к старту новой отрасли» — беспилотных авиационных систем (БАС), заявил он на интенсиве «Архипелаг-2023» в Новосибирске.

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«Необходимо разработать концепцию регулирования, которая бы описывала эту ситуацию. Потому что здесь возникает сложная конфигурация различных участников, которые сегодня регулируются своими законами — авиация, космическая деятельность — у всех свои интересы. Должно быть прописано для них, кто что делает. Таким образом появится нормативное пространство для того, чтобы компании могли начинать совместно работать в общем правовом пространстве», — цитирует ТАСС Белоусова.

Вице-премьер также сообщил, что в России производят беспилотные авиасистемы уже порядка 70 компаний, из них около 20 — крупных. В 2024 году планируется произвести около 18 тыс. больших и средних БАС без учета беспилотников весом менее 1 кг, «которых будет десятки тысяч». Линейка выпускаемых в стране беспилотников, по словам Белоусова, практически полная. Отечественные образцы БАС находятся на уровне мировых, а некоторые и выше мирового уровня.

