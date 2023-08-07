S&P 500 и Nasdaq: хуже было только в банковский кризис

Сразу после того, как Fitch лишило США высшего кредитного рейтинга, аналитики с Уолл-стрит утешали публику словами о том, что это ничего, по сути, не меняет: пройдет день-два и все забудется. Но на рынке, и без того уже начинавшем коррекцию после мощного ралли, словно что-то надломилось.

Ни дня с тех пор в плюс закрыто не было. И какая бы статистика ни выходила, ее, вне зависимости от первоначальной реакции, в итоге трактовали ее в минус.

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В пятницу самыми ожидаемыми были данные с рынка труда. Теоретически они были способны как-то изменить представления инвесторов о предстоящих действиях ФРС. И в них вчера нашлось кое-что как для быков, так и для медведей.

Статистика на любой вкус

Рост числа рабочих мест в несельскохозяйственном секторе был слабее, чем ожидалось – 187 тыс. против 200 тыс. Рынок вроде бы остывает. Это наименьшее увеличение с декабря 2020 года. Так что пауза в цикле повышения ставок ФРС напрашивается.

Но безработица при этом снизилась до 3,5%, тогда как консенсус предполагал, что та останется на уровне 3,6%. Второе снижение подряд вывело ее на минимум с апреля, когда та составляла 3,4%.

А средняя почасовая заработная плата и вовсе указывала на усиление инфляционного давления. Она выросла на 4,4% в годовом исчислении при том что аналитики ожидали 4,2%. Между тем именно с инфляцией, как известно, ФРС и борется, поднимая ставки.

Тем не менее пока в этих данных нет ничего, что потребовало бы действий ФРС именно в сентябре. Скорее, та может рассматривать их как подтверждение того, что, как она и планировала, ей стоит подождать и спокойно посмотреть на поступающую статистику.

До сентябрьского заседания ФРС получит еще один отчет о занятости и два – об инфляции. Первый из последних двух выйдет в уже четверг. И вот если здесь будут негативные сюрпризы, тогда – другое дело.

«Сегодняшний отчет о занятости за июль согласуется со сценарием мягкой посадки экономики США, – цитировал вчера Bloomberg главного экономиста PNC Гаса Фоше. – Учитывая недавние данные по инфляции и замедление роста числа рабочих мест, ФРС, вероятно, сохранит ставку неизменной на своем следующем заседании в середине сентября. Но позже в этом году ее повышение вполне возможно – из-за последующих данных по инфляции и рынку труда».

Туда, сюда, обратно

И рынок встретил такую статистику покрытием коротких позиций. На пике дня S&P 500 прибавлял 0,85%.

Поначалу этому подскоку не смогло помешать даже падение на 3% акций крупнейшей по капитализации компании мира – Apple. Ее прогнозы о продолжении спада продаж в III квартале не понравились рынку, надеявшемуся, что и она, и американский бизнес в целом, уже прошли «дно».

Это, однако, компенсировал взлет на 11,42% акций другого гиганта – Amazon.com. Здесь прогнозы публику очень порадовали.

Но и длинные позиции переносить через выходные захотели отнюдь не все – так что серьезной положительной коррекции не вышло. Пошли вниз многие, в том числе и гиганты капитализации.

Рост Amazon.com сократился до 8,27%, а падение Apple увеличилось до 4,8%. Она все еще осталась крупнейшей в мире, но теперь ее капитализация вновь, как это было в июне, ниже $3 трлн. Но Apple все еще вдвое дороже той же Amazon.com – $2,86 трлн против $1,43 трлн.

По итогам дня Dow Jones Industrial Average потерял 0,43%, S&P 500 – 0,53%, а Nasdaq Composite – 0,36%. Последние два закрывают в минус уже четвертые торги подряд.

Для них эта неделя стала худшей с начала марта. Тогда, как известно, состоялись два из трех крупнейших банкротств банков в американской истории. Но и сейчас, что бы ни говорили аналитики с Уолл-стрит, повод вполне серьезен: когда, например, рейтинг США снизило S&P 500, рынок упал гораздо сильнее, чем сейчас.

«Люди на этой неделе, похоже, с большим уважением относятся к риску, чем раньше, – говорил вчера CNBC главный стратег Interactive Brokers Стив Сосник. – Многие медведи капитулировали, а это часто является признаком того, что мы ближе к концу ралли, чем к началу».

Медвежьи приметы

И хотя последние экономические данные будто бы говорят об обратном, рынок облигаций по-прежнему указывает на то, что США движутся к рецессии. ФРБ Нью-Йорка, вычисляя ее вероятность, руководствуется инверсией доходности 3-месячных и 10-летних US Treasuries. В последнее время оптимистически настроенные экономисты (особенно из числа демократов) этот метод критикуют, но данные, восходящие к 1969 году, говорят, что до сих пор он работал.

В пятницу оценка ФРБ Нью-Йорка была обновлена. Вероятность рецессии в следующие 12 месяцев – 66%. И хотя она снизилась по сравнению с майским пиком в 70,8%, «два из трех» – это весьма высокие шансы. С началом нового бычьего рынка такая перспектива согласуется довольно плохо.

Между тем пики индексов остались позади – тем дальше, чем большее участие те принимали в последнем ралли. У Dow, S&P 500 и Nasdaq максимумы года пришлись на эту, прошлую и позапрошлую недели соответственно.

При этом технический анализ голосует за продолжение снижения. 27 июля рынок совершил резкий внутридневной разворот – из тех, какими порой завершаются сильные тренды. И последующие события такой трактовке не противоречили.

«S&P 500 остается под давлением, как и ожидалось после ‘дня медвежьего разворота’ в четверг на прошлой неделе и отбоя от верхней границы канала восходящего тренда с марта этого года, - написал в пятницу клиентам аналитик Credit Suisse Дэвид Снеддон. – Мы ожидаем более глубокого отката».

