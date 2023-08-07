Акция недели: африканское ралли «РусГидро»

За эту неделю Индекс МосБиржи, несмотря на заметную коррекцию в пятницу, прибавил еще 2,79%. Акции «РусГидро», как и большинство прочих, в конце недели просели, причем сразу на 4,7%. Но это не помешало им по итогам всей недели стать лидером в составе главного российского индекса. За пять торгов они выросли на 8,42%.

Все это было заслугой пары дней. Первый рывок случился в понедельник, когда акции «РусГидро» подскочили на 3,67%, сломив тем самым нисходящий тренд с начала июня.

На предыдущей неделе вышла отчетность компании за I полугодие по РСБУ, из которой некоторые аналитики сделали вывод о том, что дивиденды компании по итогам этого года будут выше предыдущих. Правда, хотя выручка выросли на 11,2% г/г, а неконсолидированная EBITDA прибавила 9% г/г, чистая прибыль упала на 1,8% – и это явно не обещало роста в разы.

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Исходя же из котировок прошлой пятницы, дивидендная доходность при выплате в прежнем размере составила бы 6,3%. Для западной компании, сравнимой по качеству с «РусГидро», это, безусловно, были бы завидные цифры, но российские инвесторы уже привыкли к более высоким.

Однако в пятницу перед «РусГидро» открылись неожиданные перспективы – не то чтобы они были совсем секретом, но многие физлица, которые и делают сейчас погоду на рынке, их не учитывали. Они узнали, что компания намерена расширять бизнес очень далеко на юг. Замглавы «РусГидро» Сергей Мачехин сообщил в рамках саммита Россия – Африка, что этот континент нуждается в развитии гидроэнергетики: потенциал – 630 ГВт, а освоены только 38 ГВт.

Акции этой компании не относятся к самым ликвидным – нередки дни, когда объемы торгов исчисляются даже не сотнями, а десятками миллионов рублей. И когда на волне не такого уж мощного спроса они выросли с пятничных 100 млн руб. до 465 млн руб., акция заметно подскочила. Уже во вторник началась коррекция, но в четверг ее остановило эхо в сущности все той же новости. С утра ТАСС сообщил: «Группа "Русгидро" прорабатывает 15 проектов в 11 странах Африки».

«С коллегами из Росатома активно работаем в Египте, где мы проектируем гидротехническую часть и сооружения для атомной станции Эль-Дабаа, - заявил опять же Сергей Мачехин. – Нас хорошо помнят и знают в Судане, мы готовы вести с ними переговоры о модернизации их объектов. <…> Если смотреть на ближайшие возможные контракты, скорее всего, это будет Алжир, Эфиопия».

При этом он сообщил, что компания сделала предложение коллегам из Чада по водоочистке и водному стоку, а также продолжает работать с партнерами в Ботсване. Ведет она переговоры и с Угандой, которая испытывает проблемы с построенными за последние десять лет ГЭС, а также предлагает Египту обследовать Асуанскую плотину.

И хотя заметно отразиться на финансовых результатах компании в ближайшем будущем все это просто не способно, перспектива некоторым инвесторам показалась захватывающей. Спекулянты момент тоже сочли подходящим. И объем торгов в четверг взлетел до небывалых 3,1 млрд руб., а акция прибавила от минимума до максимума дня 11,48%.

В пятницу она смогла обновить максимум с далекого 2017 года. И даже после последующего падения акции «РусГидро», исходя из основных стоимостных коэффициентов, дешевыми по меркам нынешнего российского рынка назвать трудно.

По оценке УК «ДоходЪ», дивиденды компании на акцию по итогам этого года составят 5,39 коп. (против 5,03 коп. по итогам 2022 года). Сейчас это соответствует дивидендной доходности 5,9%.

«Ждем отчетность по МСФО в конце августа, – написал аналитик "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Булгаков. – Мы ожидаем, что с учетом Дальнего Востока (где прошла существенная индексация тарифа) компания покажет рост финансовых результатов. Напомним, наша проблема с Русгидро — это не текущий финансовый результат. В этом году прибыль компании после резкой индексации тарифов на Дальнем Востоке в начале года должна быть лучше г/г. Проблема заключается в резком росте капзатрат (зафиксирован в прошлом году и продолжился в 1К23), которые будут требовать роста долговой нагрузки, пересмотра финансовой модели или допэмиссии. На этом фоне наша фундаментальная рекомендация — ‘ПРОДАВАТЬ’».

