Киевский режим долгое время пытался скрыть чудовищные потери, которые несёт украинская армия, но с каждым днём это делать становится всё труднее.

Об этом в интервью YouTube-каналу журналисту Стивену Гарднера заявил отставной офицер разведки корпуса морской пехоты США и инспектор ООН по вооружениям в Ираке (1991-1998) Скотт Риттер.

«Украинцы уже не могут это скрывать, – подчеркнул он. – Люди смотрят на увеличение кладбищ на Украине, они растут в геометрической прогрессии. По мере того, как тела привозят домой, у украинцев уже заканчивается место для их захоронения».

При этом Риттер считает, что ВСУ поступают нелогично, пытаясь справиться с высокими потерями, бросая в бой всё больше людей, а также стремясь сломить волю российских военных, защищающих свои территории. По его мнению, это приведёт лишь к ещё большим жертвам со стороны ВСУ, которые уже невозможно скрывать.

«Всё идет к тому, что к концу лета украинцы легко потеряют полмиллиона человек убитыми», – предположил отставной офицер разведки корпуса морской пехоты США.

Как писал «Эксперт», ранее Риттер рассказал о тысячах разложившиеся трупах солдат ВСУ, брошенных в бою.

