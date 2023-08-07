У Aramco во втором квартале более чем на треть обвалилась прибыль

Чистая прибыль саудовского нефтяного гиганта Aramco составила в апреле – июне 112,81 млрд риалов (30,07 млрд долларов). Это почти на 38% меньше, чем было во втором квартале 2022 года (181,64 млрд риалов), сообщает Reuters. Результат предсказуемый из-за низких цен на нефть и снижения маржи по нефтепродуктам и химическим веществам. Обвал прогнозировали и 15 экономистов и аналитиков, опрошенных Reuters. Причем, их прогноз был еще ниже – 29,8 млрд долларов.

Резкое снижение прибыли не помешало Aramco перейти на новую систему выплаты дивидендов и увеличить их. Базовая сумма дивидендов на второй квартал немного выросла по сравнению с первым и составила ок. 19,5 млрд долларов. Компания начнет выплачивать дивиденды за 6 кварталов в третьем квартале с 9,87 млрд долларов.

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Aramco остается государственной компанией, т.е. ее крупнейший акционер – правительство Саудовской Аравии (КСА). Оно напрямую владеет, по данным Refinitiv, 90,18% акций; еще 4% принадлежат Суверенному фонду КСА (PIF). Последние 4% акций Aramco у инвестиционной компании Sanabil, подразделения PIF. Акции Aramco с начала года выросли приблизительно на 12,7% и сейчас стоят в районе 33 риалов.

Вместе со снижением прибыли Aramco растет и дефицит бюджета крупнейшего арабского королевства. В первой половине года он составил 8,2 млрд риалов. Не исключено, что дефицит будет и по итогам всего 2023 года. Если это произойдет, то прошлогодний профицит бюджета станет первым почти за десятилетие и, похоже, последним.

Большинство западных коллег по цеху Aramco показали во втором квартале 2022 года рекордную прибыль благодаря резкому росту цен на нефть, вызванному санкциями против России. Однако в этом году цены намного ниже: год назад баррель нефти марки Brent стоил 113 долларов, а сейчас цена колеблется в районе 80 долларов. Снижение цен вызвано замедлением развития глобальной экономики и большими запасами «черного золота». Эр-Рияд и Москва пытаются их поднять. Сейчас нефтяные фьючерсы, кстати, самые дорогие с середины апреля. Нефть подорожала после сообщений из России и КСА на прошлой неделе о снижении поставок еще на месяц. На прошлой неделе баррель нефти Brent стоил в районе 86 долларов.

Для поддержания цен на высоком уровне ОПЕК+, на который приходится почти 40% добычи нефти, ограничивает добычу и поставки с конца прошлого года. В этом году Эр-Рияд даже в одностороннем порядке сократил добычу на июль и август на 1 млн бар./д. Это, конечно же, отразится на прибыли Aramco в третьем квартале.

«Наше видение средне- и долгосрочной перспективы не изменилось,- говорится в заявлении главы нефтяного гиганта Амина Нассера.- Глобальная экономика должна постепенно восстановиться, ожидается усиление активности в секторе авиаперевозок, а для обеспечения энергетической безопасности понадобятся инвестиции в энергетические проекты».

Гендиректор Aramco также подчеркнул, что капитальные затраты в компании по итогам года не меняются – от 45 до 55 млрд долларов. Нассер ожидает рост спроса на нефть в Китае. Не изменилась и политика компании в отношении приобретений в китайском энергетическом секторе и химической промышленности – Aramco продолжает искать потенциальные объекты для покупки.