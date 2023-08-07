«Армия мертвецов»: российский военный эксперт озвучил примерную цифру потерь ВСУ

На Западе в очередной раз озвучили примерную цифру украинских потерь – 300-350 тыс. человек.

По словам российского эксперта, военного историка, директора Музея ПВО, полковника в отставке Юрия Кнутова, предварительный подсчёт показывает, что потери Киева убитыми, пропавшими без вести и дезертирами – действительно составляют сотни тысяч человек.

«Есть интересная оценка – считали по СИМ-картам, более миллиона молчат на Украине, – заявил он в эфире телеканала «день ТВ». – Это сбежавшие, выбросившие СИМ-карты, пропавшие без вести или погибшие. Даже при переезде СИМ-карты были бы активированы. А они молчат. Речь идёт о 200-500 тыс. человек».

Как отметил эксперт, даже киевский режим признаёт, что 50 % населения Украины сбежали, в том числе, и в Россию, плюс Европа, которая всё хуже относится к украинцам.

«Сюда же входят люди, которые прячутся, а в целом ВСУ уже стали армией мертвецов», – резюмировал Кнутов.

Как ранее писал «Эксперт», на брифинге 4 августа Минобороны сообщило, что с начала так называемого контрнаступления ВСУ понесли огромные потери в живой силе.

В течение июня–июля потери украинской армии в ходе боевых действий составили уже более 43 тыс. военнослужащих. При этом, данный показатель не включает эвакуированных в госпитали Украины и за рубеж раненых, а также иностранных наёмников и военнослужащих, ликвидированных в результате ударов высокоточным оружием большой дальности в тыловых районах.

На линии боевого соприкосновения с начала украинского «наступления» было уничтожено свыше 4 900 единиц различного вооружения ВСУ, в том числе 26 самолётов, 9 вертолётов, 1 831 танк и других боевых бронированных машин, из них 25 немецких танков «Leopard», 7 французских колёсных танков «AMX» и 21 американская БМП «Bradley».

Кроме того, противник потерял 747 орудий полевой артиллерии и миномётов, в том числе 76 американских артиллерийских систем М777, 84 самоходные артиллерийские установки из Польши, США, Франции и ФРГ.