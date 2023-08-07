Автогол ЕС: европейские компании потеряли в России €100 млрд

Крупнейшие европейские компании понесли в России убытки как минимум в €100 млрд после начала спецоперации на Украине. При этом более половины потерь пришлось на компании энергетической и коммунальной сферы, пишет Financial Times. Евросоюз забил гол в свои ворота – антироссийские санкции дали обратный эффект, прокомментировали читатели издания.

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«Обзор годовых отчетов 600 европейских групп за прошлый год и финансовых отчетов за 2023 год показал, что 176 компаний зафиксировали обесценивание активов, расходы, связанные с обменом иностранной валюты, и другие разовые потери в результате продажи, закрытия или сокращения своего российского бизнеса. При этом в совокупный показатель не вошли косвенные макроэкономические последствия конфликта — в частности, рост цен на энергию и сырье», — говорится в публикации.

По данным Киевской школы экономики, более половины из 1871 европейской компании, действовавшей в России до конфликта, успешно продолжают работать в стране. Однако партнер стратегической консалтинговой компании Control Risks Наби Абдуллаев считает, что оставшиеся рискуют потерять еще больше. По его словам, самой выигрышной оказалась стратегия «спасаться бегством» в самом начале конфликта.

Издание подсчитало, что наибольшие расходы понесли нефтегазовые группы. Так, BP оценила убытки в $25,5 млрд, TotalEnergies — в $14,8 млрд, Shell — в $4,1 млрд, норвежская нефтегазовая группа Equinor и австрийская OMV сообщили о потерях в €1 млрд и €2,5 млрд соответственно. Коммунальные компании потеряли €14,7 млрд, промышленные, в том числе производители автомобилей, — €13,6 млрд, финансовые — банки, страховые и инвестиционные фирмы — зафиксировали списания и иные расходы на сумму €17,5 млрд.

«Это автогол ЕС: политики прекрасно знали, на что идут. Расчет был на то, чтобы ограбить Россию и получить дармовую энергию, как они раньше пытались провернуть с нефтяными странами Ближнего Востока. Однако благодаря ЕС Россия стала крупнейшей экономикой Европы, обогнав Германию, Францию и Великобританию», — говорится в одном из комментариев под статьей.