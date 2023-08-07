Число погибших в результате прорыва плотины Каховской ГЭС увеличилось до 57

Обнаружены тела еще двух погибших при аварии на Каховской ГЭС в Херсонской области, общее число жертв катастрофы на данный момент составляет 57.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

«Найдены тела еще двух погибших при прорыве ГЭС, таким образом, число погибших выросло до 57 человек», — сообщил собеседник агентства.

Согласно последним данным, подтопленными сейчас остаются около 1,5 тыс. жилых домов. В результате разрушения плотины под водой оказались 16 кладбищ и более 160 соцобъектов.

В Херсонской области продолжаются восстановительные работы, дезинфекция и ремонт коммуникаций. От разного рода заболеваний вакцинированы 16,5 тыс. человек; местному населению выплачено приблизительно 170 млн руб. компенсаций за потерю имущества.

Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, что привело к нерегулируемому сбросу воды из водохранилища и подтоплению прибрежных районов Херсонской области ниже по течению Днепра.

По словам врио главы региона Владимира Сальдо, станция точно будет восстановлена, поскольку от нее зависит орошение сухих степей Херсонской, Запорожской областей и севера Крыма; причем водохранилище играет более важную роль, чем производство электричества.